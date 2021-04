Si vous n’acceptez pas les nouvelles règles WhatsApp, vous risquez l’annulation du compte

Cela fait des semaines maintenant que Whatsapp alerte ses utilisateurs des nouvelles règles qui entreront en vigueur sur la plateforme à partir du 15 mai. La nouvelle initialement prévue pour le mois de février a provoqué l’exode de millions de personnes en début d’année, et pour cette raison le groupe Facebook a repoussé la date de lancement de plusieurs mois, pour donner aux utilisateurs plus de temps pour s’y habituer. à la nouveauté. Ce que beaucoup ne savent toujours pas, c’est que refuser d’adhérer aux nouvelles règles entraînera non seulement l’impossibilité de se connecter au service de messagerie, mais également un effet secondaire désagréable: le annulation de compte résultant perte de conversations et de fichiers multimédias Associés.

Les nouvelles règles WhatsApp relatives au traitement des données des utilisateurs ont été longuement discutées ces derniers mois: les utilisateurs peuvent choisir s’ils acceptent ou non, mais sinon ils ne pourront plus accéder au service. jusqu’à ce qu’ils donnent leur consentement à l’information. Le fait est que la fenêtre de temps dans laquelle prendre cette décision est limitée par un autre aspect du fonctionnement de WhatsApp inconnu de la plupart: la procédure de suppression automatique des comptes inactifs.

La limite de 120 jours

En effet, la plateforme utilise depuis un certain temps un système de nettoyage automatique qui supprime automatiquement les inscriptions jugées dormantes, ou des personnes qui ne se connectent plus au service. pour une période supérieure à 120 jours. La procédure est conçue pour maintenir le service en ordre et éviter qu’il ne soit encombré d’utilisateurs fantômes, mais d’un autre côté, elle élimine pour ces utilisateurs la possibilité de récupérer des messages et des fichiers multimédias stockés dans le cloud, ainsi que celle d’accéder à des sauvegardes. stocké sur le smartphone.

Comment enregistrer les chats

Normalement, il est peu probable que ceux qui restent à l’écart de WhatsApp pendant 4 mois se rapprochent de l’application; d’autre part, dans le cas de l’entrée en vigueur du nouveau règlement ces dernières semaines, il se peut que l’accès soit bloqué à ceux qui n’acceptent tout simplement pas les nouvelles mais n’ont toujours pas l’intention de perdre définitivement leurs conversations. Pour ces personnes, le conseil est de exporter des messages en dehors de l’application, en utilisant la fonction d’exportation de chat appropriée, pour les envoyer à Telegram ou les enregistrer sous forme de fichiers compressés pouvant être consultés par d’autres applications.

