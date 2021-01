PlayStation 1 sort un nouveau jeu après 20 ans de développement: c’est l’histoire de ce jeu gratuit

Créé au Japon, Magic Castle n’est jamais sorti et maintenant ses créateurs l’ont terminé.

Photo: Stranno via YouTube.

Si vous êtes amoureux de jeux rétro, Cette nouvelle est pour vous, même si techniquement le jeu vidéo en question vient de sortir. Château magique, un jeu japonais dont le lancement était prévu sur PlayStation 1 il y a environ 23 ans, a maintenant terminé son développement et est entièrement jouable. Mais quelle est l’histoire de ce titre qui aurait dû sortir en 1997 et qui a à la fin de 2020?

Magic Castle devait être lancé sur PlayStation 1 en 1997, mais a maintenant terminé son développement.La première chose que nous devons faire, comme Eurogamer nous le dit, est de remonter à 1997 lorsque Sony a publié un kit de développement PS1 axé sur les fans, le Net Yaroze. Magic Castle était l’un des jeux créés à l’aide de ce kit, mais la réalité est que le jeu jamais fini son développement et il n’a pas non plus été mis sur le marché. En mars, le site Netyaroze-Europe s’est entretenu avec ses créateurs, K. Matsunami (qui travaille maintenant chez SEGA) et ‘Pirowo».

Matsunami a commenté que le jeu était en développement pendant huit mois. Sony est venu à Montrer de l’interêt dans le jeu, mais à la fin le projet n’a pas abouti. Mais Pirowo, qui semble avoir eu son épine dedans, annoncé fin décembre Quoi ils avaient fini le jeu après avoir trouvé le code source et qu’il était entièrement jouable (vous pouvez le télécharger à partir d’ici).

Le titre est un jeu de action aventure roguelite, avec 20 étages à explorer et quatre classes de personnages différentes. Le jeu, qui ne fait malheureusement pas officiellement partie du grand catalogue PS1, a des graphismes en pixel art 2.5D très frappants et la vérité est qu’il semble amusant. J’ai aussi eu quelques fonctionnalités intéressantes, comme la possibilité de changer l’emplacement du HUD et de sélectionner des armes dans un menu rapide de la roue. Vous pouvez voir un gameplay complet à la fin de cette actualité grâce au youtuber Stranno.

C’est dommage que nous ne pouvions pas profiter de ce jeu en son temps, mais il est également vrai que voir un projet comme celui-ci se terminer des années plus tard est très curieux et c’est bien que maintenant oui tu peux jouer à ce titre. Et, bien que l’on pense tout savoir sur les anciennes consoles, elles nous laissent quand même des surprises, comme cette possibilité de récupérer des jeux supprimés sur PS1.

En savoir plus: PlayStation, PS1, Magic Castle et Net Yaroze.