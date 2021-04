Maren Morris dénonce la pression exercée sur les mamans pour qu’elles «  se ressaisissent  » après l’accouchement

Maren Morris a donné naissance à son premier enfant en mars dernier. Après sa première année en tant que maman, la star de la country s’exprime publiquement contre la pression exercée sur les mères après leur accouchement pour qu’elles «reviennent» à des corps plus minces et pré-bébé.

La chanteuse de 30 ans a partagé deux photos sur son Instagram vendredi dans un nouveau message et a utilisé la légende pour partager ses réflexions sur la perte de poids après l’accouchement. Sur la première photo, elle a posé sur son lit dans une paire de sous-vêtements assortis. Dans la seconde, on peut la voir en train de faire des exercices sur un entraîneur d’équilibre en tenue d’entraînement.

«Je ne dis jamais ‘essayer de récupérer mon corps’ à nouveau», a écrit Morris dans la légende. «Personne ne l’a pris, je ne l’ai pas perdu comme un jeu de clés.

«La pression que nous mettons sur les mères pour qu’elles se rétablissent est insurmontable et profondément gênante. Vous êtes et avez toujours été un putain de bada… et oui, je suis fière», a-t-elle conclu.

Morris et son mari, Ryan Hurd, ont accueilli leur fils Hayes le 23 mars 2020. Elle a annoncé sa naissance via un post Instagram maintenant supprimé, partageant une série de belles photos de famille avec la légende « Hayes Andrew Hurd. 20. L’amour de nos vies. «

Mandy Moore, qui est également une nouvelle mère comme Morris, a pris les commentaires pour partager son soutien au point de vue de son collègue chanteur. Elle a écrit: «La culture snap back est insensée. Merci pour cela… »

Moore a donné naissance à son premier enfant, un fils prénommé August, à la fin du mois de février. La star de «This Is Us» est revenue sur le plateau un mois après l’accouchement, reprenant son personnage en tant que mère de trois enfants à la télévision.

L’auteure-compositrice Ruby Amanfu a également apporté son soutien aux commentaires de Morris. « Dites-leur. Eux. Ces attitudes ignorantes doivent se RÉALISER dans la réalité. Une déesse est une déesse est UNE DÉESSE », a-t-elle écrit.

L’acteur Jenna Dewan, elle-même mère de deux enfants, était d’accord. « Amen! » commenta-t-elle simplement.

Morris n’est pas étranger aux applaudissements contre les critiques sur les médias sociaux et à la remise en cause des normes sociétales. En juillet dernier, la chanteuse de «Bones» a répondu à un message qu’elle avait reçu d’un troll Internet lui faisant honte pour son apparition sur les réseaux sociaux.

Elle a posté une paire de selfies glamour sur Instagram en portant un haut bleu décolleté, sous-titrant simplement la photo, « Cheveux ondulés ».

«Les cheveux ondulés car la caméra est uniquement sur votre t —. Oui, c’est vraiment déplaisant », a commenté un utilisateur sur la photo. « Allez, si ta légende dit des cheveux ondulés, peut-être garder le focus sur les cheveux, ou peut-être faire la légende de gros seins? Juste dire comme une vache sacrée. Tout dans ce monde n’a plus de sens, clairement ces petits n’ont pas grand-chose à admirer l’un ou l’autre. «

Morris n’a pas laissé le critique avoir le dernier mot. Elle a répondu au fil de discussion en écrivant: « Fille BYE. Ne laissez pas mes seins vous assommer en sortant. »