The Offspring annonce son premier album en une décennie

La progéniture a confirmé qu’ils sortiront leur nouvel album à la fin de 2021.

Les légendes de punk rock ils ont sorti leur dernier album, ‘Jours passent’ dans 2012 Et bien qu’ils aient laissé entendre sa poursuite au cours des neuf dernières années, ils ont à peine révélé que l’album est terminé.

À travers une courte vidéo, le chanteur principal du groupe, Bryan « Dexter » Hollande et le guitariste Kevin « Noodles » Wasserman, ils ont discuté de l’album.

«Nous publierons un disque. C’est fini, c’est ce qu’on peut dire. Nous avons des chansons, nous avons des titres, nous avons un label, nous avons le nom de l’album, nous avons une pochette, nous avons l’œuvre d’art et tout. Il est prêt à partir. Nous le sortirons bientôt. «







Le groupe de punk Il n’a pas confirmé la date exacte à laquelle son nouvel album atteindra les mains des fans, cependant, ils s’attendaient à en parler lorsque le label les autorisera, bien qu’ils aient promis qu’il arrivera en 2021.