L’auteur de «Dune» décrit le film comme «spectaculaire»

L'Oréal Paris Rouge Signature Encre à Lèvres Liquide

MOINS DEXCÈS, PLUS DIMPACT. Découvrez Rouge Signature, l'encre à lèvres liquide mate longue tenue. FILM ULTRA-FIN, TEXTURE SECONDE PEAU : sa texture 2 fois plus fine quun rouge à lèvres classique LOréal Paris améliore ladhésion de la couleur sur les lèvres et assure un confort toute la journée, comme une