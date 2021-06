Un classement des meilleures adaptations de jeux vidéo au cinéma

Les jeux vidéo ont souvent des histoires fascinantes qui améliorent l’expérience du joueur et sont encadrées à un endroit spécial dans l’histoire de cette industrie. Nous pouvons souligner des aventures comme Zelda, God of War ou Super Mario. Que se passe-t-il lorsqu’un réalisateur décide d’emmener ces contenus au cinéma ? La vérité, dans la plupart des cas, cela finit par être une agglomération de mauvaises critiques et, pire encore, la déception des fans du matériel original.

Les films les plus rentables basés sur un jeu vidéo sont Warcraft et Rampage. Le premier a reçu un score de 32 sur Metacritic tandis que le second un 45. Warcraft il a été levé avec une collecte totale de 439 millions de dollars dans le monde. Tandis que Carnage, mettant en vedette le populaire Dwayne Johnson, a atteint 428 millions de la pièce verte. Une mauvaise critique ne signifie pas toujours un échec au box-office. Quid des films basés sur des jeux vidéo jugés « bons » ?

+ Les meilleurs films basés sur des jeux vidéo

5. Resident Evil : le dernier chapitre

Il s’agit du sixième et dernier volet de la saga cinématographique basée sur le jeu de Capcom. Alice (Milla Jovovich) essaie d’arrêter le virus T qui transforme les gens en zombies. La société parapluie et ses dirigeants feront l’impossible pour empêcher Alice et ses alliés son combat contre le virus. La Terre s’est transformée en un monde post-apocalyptique infesté d’organismes mutés en créatures dangereuses et une seule personne pourra arrêter l’infection. 49 points en métacritique.







4. Prince of Persia : les sables du temps

Prince Dastan (Jake Gyllenhaal) forger une alliance forcée avec la princesse Tamina et ensemble, ils affronteront des méchants et toutes sortes de situations pour protéger un mystérieux poignard qui a la capacité de libérer le Sables du temps. Ils peuvent inverser le cours du temps à volonté pour changer l’issue de toute situation ou événement. Basé sur le jeu de Ubisoft. 50 points en métacritique.







3. Pokémon : Détective Pikachu

Tim bonhomme est un ancien entraîneur de Pokémon, fils de l’excellent dresseur de ces créatures et détective Bonhomme Harry. Lorsque son père disparaît après avoir été impliqué dans un accident de voiture, Tim rejoint le Pokémon Pikachu (Ryan Reynolds), qui est aussi détective. Alors qu’ils enquêtent et recherchent Harry, ils découvriront un complot secret qui met tout le monde en danger. Pokémon. 52 points en métacritique.







2. Combat mortel (1995)

Le Dieu du tonnerre, Raiden, essayez de guider Liu Kang, Sonya et Johnny Cage afin qu’ils puissent réussir dans le tournoi Combat mortel. Si les guerriers de l’Outworld triomphent 10 fois de suite, ils peuvent envahir et conquérir la Terre. Votre champion Goro il a neuf victoires consécutives. Avec des ennemis comme Sub-Zero et Scorpion, le combat pour les humains semble mortellement impossible. 58 points en métacritique.







1. Angry Birds 2 : le film

Trois ans se sont écoulés depuis Rapporter devenir le héros de L’île aux oiseaux. Maintenant, il est en charge d’une entreprise avec ses deux amis Chuck et bombe. Les oiseaux continuent dans une guerre de farces contre les cochons après la reconstruction de Piggy Island. Puis une boule de glace géante frappe la maison des cochons, les forçant à tenter une trêve d’urgence avec les oiseaux. Zêta, chef d’Eagle Island, fatigué de vivre sur la banquise, veut occuper les îles des oiseaux et des cochons obligeant ses habitants à évacuer. 60 points en métacritique.