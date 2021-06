Celui qui s’oublie met les pieds dans la boue

Les parents et amis proches méritent notre attention et, chaque fois que j’ai besoin (et possible) de notre aide. Mais si nous pensons juste à eux, en oubliant nos besoins, nous serons en conflit avec notre SOI intérieur.

Aider est important, mais personne ne peut donner du pain et avoir une table vide. Il s’agit de la synthèse de l’interprétation des cartes du Tarot pour la semaine qui s’étend du lundi 7 au dimanche 13 suivant.

Voir ci-dessous:

Rivalité 57 – Vous êtes coincé dans vos pensées, empêchant vos capacités mentales d’une large expansion du sens de ce que la vie signifie vraiment pour vous. En conséquence, vos propres intérêts sont bloqués ;

L’Offrande 74 – Vous observez quoi et ce qui vaut vraiment la peine d’investir vos énergies. Et vous savez que cette décision vous apportera beaucoup de croissance dans le futur. C’est votre moment de connexion avec votre corps et votre esprit, équilibrant vos énergies pour plus de plaisir.

La domesticité 29 – C’est un moment d’acceptation et de prise de conscience pour donner de la valeur à ce que l’univers vous a donné, en rejetant les jugements que vous avez portés de toute façon depuis si longtemps. Et maintenant, il comprend qu’il est nécessaire de s’adapter à l’environnement dans lequel il vit.

Immortalité 13 – Vous récoltez les fruits de vos efforts et vous préparez un avenir encore meilleur que celui que vous pensez exister. C’est le moment où vous commencez à faire vos choix pour un nouveau changement dans votre vie.

Le Fermier 23 – Vous faites un gros effort pour répondre aux besoins des gens qui vous entourent et vous oubliez qu’il faut aussi prendre soin de vous et réalisez que vous ne pouvez pas toujours satisfaire uniquement les plaisirs des autres.

