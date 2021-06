Samara Weaving et Flea rejoignent Brad Pitt dans Hollywood Epic Babylon de Damien Chazelle

Damien Chazelle est l’un des réalisateurs les plus intrigants d’Hollywood. A seulement 36 ans, Chazelle a réalisé deux films qui ont été nominés pour le meilleur film et ont remporté l’Oscar du meilleur réalisateur pour La La Land. Alors que son dernier film, Premier homme, n’a pas reçu le prix acclamé qui Coup de fouet et La La Land l’a fait, il a quand même reçu d’excellentes critiques de la part du public et des critiques. Le prochain film de Chazelle, Babylone, a déjà une excellente distribution et maintenant la distribution s’est encore améliorée.

Joindre Babylone sont Samara Weaving, Flea, Max Minghella, Lukas Haas, Eric Roberts, Rory Scovel, PJ Byrne et Damon Gupton. Ces ajouts rejoindront un casting déjà incontournable comprenant Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Katherine Waterston, Jovan Adepo et Li Jun Li. Ce casting a la promesse de créer quelque chose d’épique, qui Babylone pourrait être.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur Babylone pourtant, ce que l’on sait, c’est que le film est classé R et se déroulera à Hollywood dans les années 1920, lorsque l’industrie cinématographique commençait à s’éloigner des films muets au profit des films parlants. En plus de la réalisation, Chazelle est également la scénariste du film. Babylone devrait sortir en salles dans une version limitée le jour de Noël 2022 avant de se développer le 6 janvier 2023.

Tissage de Samara est actuellement une étoile montante à Hollywood. Elle a joué dans des films populaires comme Netflix La babysitter, mais c’était sa performance en 2019 Prêt ou pas qui l’a mise sur la carte. Récemment, elle a joué un rôle de premier plan dans Bill & Ted affrontent la musique comme la fille de Ted. Elle apparaîtra également dans Œil de vipère, l’histoire d’origine de GI Joe à venir cet été.

Minghella est apparue dans de nombreux films avant d’inclure The Social Network et The Internship. Il peut maintenant être vu sur la quatrième saison de Le conte de la servante sur Hulu et dans les salles de Spirale : Du livre de Saw. Puce est le bassiste du groupe de rock Red Hot Chili Peppers, cependant, il est apparu dans de nombreux films tels que Retour vers le futur, Toy Story 4, Boy Erased et Bébé Conducteur.

Haas et Gupton ont tous deux travaillé avec Chazelle auparavant avec Haas apparaissant dans Premier homme et Gupton apparaissant dans La La Land. Les deux retrouveront Chazelle pour Babylone.

Byrne n’est peut-être pas un nom que tout le monde connaît, mais il est facilement reconnaissable car il s’est présenté dans de nombreux projets populaires tels que Livre vert, le loup de Wall Street, De gros petits mensonges, et Les garçons. Roberts a eu une longue carrière à Hollywood et a été acclamé pour ses performances, y compris une nomination aux Oscars pour le meilleur acteur de soutien dans Train hors de contrôle (1985). Roberts est également apparu dans Le Chevalier Noir, Vice inhérent, et Les consommables.

Comme indiqué précédemment, on ne sait pas grand-chose de ce film, donc on ne sait pas à quel point ces acteurs auront un rôle important, en particulier avec Margot Robbie et Brad Pitt diriger le casting. Cependant, avec une distribution massive qui a un talent énorme, Babylone est sûrement en train de devenir un film qui devrait être sur le radar de tout le monde. Cette nouvelle est née à Deadline.

Sujets : Babylone