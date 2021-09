NCIS Saison 19: Date de sortie, distribution et tout ce que nous savons jusqu’à présent

adidas Polo de sortie bleu marine joueur Junior OL adidas 19-20 - 5-6A OL - Foot Lyon

POLO JUNIOR BLEU MANCHE COURTE ADIDAS CLIMALITE LE POLO OFFICIEL D'ENTRAÎNEMENT DE L'OLYMPIQUE LYONNAIS Confort et technologie, ce polo junior de couleur bleu marine est porté par les joueurs de l'Olympique Lyonnais en extérieur pour la saison 2019-2020. Confectionné en matière Climalite, il permet d'évacuer facilement la transpiration, permettant de rester toujours au sec. Le look classique du polo est accompagné des trois bandes adidas sur les manches et d'une bande bleue ciel sur la poitrine apportant une touche d'originalité. Col polo côtelé et boutonné Manches courtes Logo adidas imprimé sur le côté droit et blason OL sur le côté gauche Coupe standard Matière : piqué 58% coton et 42% polyester Couleur : bleu INSTRUCTIONS DE LAVAGE Lavage en machine à l´eau chaude Ne pas utiliser d'agent de blanchiment Ne pas mettre au sèche-linge Repassage à fer chaud Ne pas laver à sec INFORMATIONS D'ENTRETIEN Utiliser une lessive douce uniquement Laver avec les mêmes couleurs