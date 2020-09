Un Battle Royale “ Super Mario Bros ” sort bientôt, mais il y a un piège

Super Mario Bros 35 est une nouvelle bataille royale similaire à Tetris 99, mais il y a un énorme problème. Crédit: Nintendo

Un nouveau jeu Mario Battle Royale arrive sur Nintendo Switch le 1er octobre 2020.

C’est dans moins d’un mois, et ça rejoint Super Mario 3D Allstars (18 septembre) un nouveau gadget Game & Watch (13 novembre) et une version améliorée de l’excellent jeu Wii U, Super Mario 3D World (Super Mario 3D World + Bowser Fury) qui sort le 12 février 2021.

La bataille royale s’appelle Super Mario Bros.35 et toutes ces nouvelles surprises de Mario sont dues au 35e anniversaire du personnage classique de Nintendo. J’ai commencé à jouer aux jeux Mario quelques années après sa création, et tout cela me fait me sentir un peu vieux.

Super Mario Bros.35 oppose 35 joueurs les uns aux autres dans une bataille en ligne pour voir qui est le dernier Mario debout. Voici comment ça fonctionne.

Le jeu est similaire à Tetris 99, un jeu de bataille royale dans lequel 99 joueurs s’affrontaient pour gagner lors d’une partie de Tetris. Chaque joueur parcourt une instance du même niveau en même temps et le dernier Mario debout l’emporte.

Lorsque vous tuez des ennemis, vous gagnez du temps et vous les envoyez au niveau d’un autre joueur. Collecter des pièces vous permet d’acheter des power-ups et d’autres goodies.

Tout cela sonne bien jusqu’à ce que vous lisiez les petits caractères. Dans les petits caractères, il y a un piège sérieux et ridiculement absurde: le jeu ne sera disponible que jusqu’au 31 mars 2021. Certes, c’est un jeu à télécharger gratuitement (je ne sais pas si cela signifie des micro-transactions ou non). ne perdez rien en obtenant le jeu, mais il est toujours parti fin mars, vraisemblablement pour toujours.

Ceci est similaire à Super Mario 3D Allstars mais pas tout à fait pareil. Cet ensemble de jeux n’est disponible à l’achat qu’entre le 18 septembre et le 31 mars, mais vous pourrez conserver votre copie par la suite.

Nintendo pousse vraiment la tactique de rareté artificielle cette fois-ci, et franchement je déteste ça. La course limitée a son temps et son lieu. Une impression à tirage limité d’un certain roman ou d’une bande dessinée convient parfaitement. Mais rendre les jeux indisponibles après une certaine date arbitraire (ou pas si arbitraire lorsque vous pensez à la fin de l’exercice financier de Nintendo) est irritant et anti-consommateur.

C’est aussi profondément, profondément Nintendo. Soupir.

