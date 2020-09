Realme 7, Realme 7 Pro sera lancé en Inde aujourd’hui à 12h30: comment le regarder en direct

L’équipe de nouvelles de tech203 sept. 2020 09:28:51 IST

Realme est prêt à lancer les smartphones Realme 7 et Realme 7 Pro en Inde aujourd’hui. Realme a confirmé que les deux smartphones seront livrés avec une charge rapide SuperDart de 65 W et disposeront d’un écran perforé. La série Realme 7 succédera à la série Realme 6 qui comprend Realme 6 (Critique), Realme 6 Pro (Critique).

Lancement de la série Realme 7: comment le regarder en direct

L’événement de lancement débutera à 12h30 aujourd’hui. Vous pouvez visiter la page YouTube de l’entreprise pour regarder la diffusion en direct. Pour attraper les mises à jour en direct, vous pouvez également appuyer sur le lien de diffusion Web intégré ci-dessous.

Moins d’1 jour pour nous dévoiler une nouvelle référence.

Outre l’introduction de la technologie de charge la plus rapide de l’Inde, nous apportons également une caméra quadruple 64MP de 2e génération # realme7series.

Regardez le livestream de lancement de # realme7 & # realme7Pro demain à 12h30.https: //t.co/iK2BAFQlGp pic.twitter.com/mPAVhw0ITL – realme (@realmemobiles) 2 septembre 2020

Spécifications attendues de Realme 7, Realme 7 Pro

La société a confirmé que Realme 7 et Realme 7 Pro seront livrés avec un écran perforé. En termes de processeur, le microsite de la société révèle que le chipset utilisé dans la série Realme 7 a un score AnTuTu plus élevé que les puces Helio G85 SoC et Helio G90T.

En termes de caméra, les deux smartphones auront une configuration de caméra arrière quadruple qui abritera un objectif principal de 64 MP, un objectif ultra grand angle, un objectif macro et un objectif portrait.

En ce qui concerne la batterie, les deux smartphones prendront en charge la charge SuperDart de 65 W.

