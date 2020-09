Starlink, qui compte déjà plus de 700 satellites en orbite, offre des vitesses de téléchargement de 100 Mbps et une «latence extrêmement faible»

Petit à petit, le service Internet par satellite d’Elon Musk commence à se matérialiser. Starlink a déjà eu plusieurs lancements avec des centaines de satellites en orbite et les tests bêta privés donnent des résultats prometteurs. Maintenant, SpaceX confirme que ont déjà dépassé le chiffre symbolique du débit de 100 Mbps, avec “seulement” environ 700 satellites autour de la Terre.





Dans une tweeter par SpaceX, propriétaire de Starlink, indique que déjà ont atteint dans les tests de vitesse des chiffres supérieurs à 100 Mbps. Ils disent aussi que la latence est “super faible”. Ce dernier est essentiel pour les activités en diffusion et direct comme les jeux vidéo en ligne. La latence est probablement le plus grand défi de SpaceX avec Starlink.

100 Mbps et des centaines de satellites en orbite

Ces confirmations interviennent après que SpaceX ait lancé son dernier lot de satellites Starlink dans l’espace. Avec lui la constellation d’Elon Musk prend forme et ils ont déjà plus de 700 satellites. Bien sûr, loin du plan ambitieux de mettre en orbite quelque 12 000 satellites. C’est quelque chose qui continue de susciter la controverse en rendant le travail difficile pour les astronomes, peu importe combien SpaceX a essayé de rendre les satellites moins brillants.

La vidéo de lancement d’aujourd’hui nous montre le déploiement de un nouveau lot de 60 satellites Starlink vers l’espace:

100 Mbps est un chiffre spectaculaire si nous le comparons aux débits de l’Internet par satellite traditionnel que nous avons eu jusqu’à présent. En effet, sur la fibre optique, les vitesses sont beaucoup plus élevées, bien que la procédure ne soit pas aussi difficile que la communication sans fil par satellite. Maintenant le 100 Mbps ils sont encore loin des vitesses gigabit promises par SpaceX lorsqu’il a présenté le projet aux autorités américaines pour obtenir l’autorisation de se lancer dans l’espace. SpaceX a déclaré que pour cela, il avait besoin d’environ 4400 satellites en orbite.

Starlink est actuellement testé sur un programme bêta privé. Vraiment privé, puisque les chanceux qui ont eu l’opportunité d’y participer sont expressément interdits de partager des détails. Parmi les détails de cette version bêta, il y a l’antenne élégante que chaque utilisateur reçoit pour pouvoir se connecter au réseau satellite et communiquer avec les satellites Starlink. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché l’apparition de tests de vitesse sur le réseau en se référant à Starlink. Ces tests ont montré il y a environ deux semaines comment atteindre 60 Mbps.

Comme plus de satellites sont lancés dans l’espace, SpaceX ouvre sa version bêta à plus d’utilisateurs et déploie le service pour plus de domaines. Les premiers à bénéficier du service seront ceux du nord des États-Unis dans les zones rurales. Cela est en grande partie dû aux raisons pour lesquelles des zones de la planète peuvent actuellement être couvertes par les satellites Starlink. Plus il y en a dans l’espace, plus de zones seront couvertes

Via | Spacex