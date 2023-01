Qui est Joey King, l’actrice associée à Aaron Taylor-Johnson ?

célébrités

L’actrice Joey King a attiré l’attention après une liaison présumée avec Aaron Taylor-Johnson.

©Getty ImagesAaron Taylor Johnson et Joey King jouent dans Bullet Train

L’acteur Aaron Taylor Johnsonconnu pour déchirer, foutre une branlée est devenu une tendance après une rumeur selon laquelle il aurait été infidèle à sa femme, Sam Taylor-Woodavec une actrice et ici on vous dit qui elle est Joey Kingl’interprète que tout le monde veut connaître.

Quelque chose qui a retenu notre attention, au-delà de la rumeur, c’est que Les fans d’Aaron et Joey n’étaient pas fâchés, mais étaient contents pour l’interprète de déchirer, foutre une branléecar sa relation avec Sam a toujours fait polémique, puisqu’ils se sont fiancés quand il avait 19 ans et elle en avait 43.

Commençons par préciser qu’il ne s’agit que d’une rumeur, basée sur le fait que Taylor-Johnson et King ont enregistré ensemble la bande Bullet Train, mais cela ne signifie pas que le nom de King est à la mode en raison de la relation présumée.

+ Qui est Joey King et dans quels projets apparaît-il ?

Joey est un Actrice de 23 ansOriginaire de Los Angeles en Californie, fille de Terry King et Jamie King. La jeune femme est surtout connue pour son rôle dans La cabine des baisersdont il a joué dans les trois films.

Cependant, King a exploré différentes facettes et genres et, selon IMDB, avoir au moins 68 crédits dans des productions cinématographiques et télévisuellesparmi lesquels se détachent L’acte (2019), Tromperie (2018) et Fichier Warren: La conjuration (2013), cette dernière cassette où il a donné vie à Christine.

Depuis 2019, Joey King est en couple avec Steven Piet, avec qui tout semble bien se passer, depuis qu’ils se sont fiancés en février 2022; Aaron a déjà été vu heureux avec sa femme et ses enfants, donc l’infidélité n’est qu’une rumeur qui a émergé de TikTok, malgré le fait qu’aucune des personnes impliquées n’en ait parlé.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?