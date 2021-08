Un Afghan se filme accroché à un avion américain alors qu’il décollait de Kaboul

Relaxdays - Patère porte-manteaux, set de 5, Crochet à suspendre porte, salle de bain, couloir, cuivré

On a souvent le problème dans les petits appartements, qu'accrocher les vestes et les écharpes sur le porte-manteau au milieu du couloir et prendre de la place. Ce problème se résout rapidement et facilement avec les crochets de porte : Les vestes disparaissent derrière les portes et le sol et de nouveau libre. Votre couloir parait ainsi plus grand et il y a plus de place pour d'autres meuble et de la décoration. Ces suspensions de porte sont aussi pratiques dans la salle de bain. Les serviettes et peignoirs s'accrochent plus aux crochets qui tombent du mur régulièrement et sèchent bien. Crochet de porte en détail - Dimensions totales H x L x P: env. 12 x 1,5 x 9,5 cm - Dimensions crochet à vêtements H x P: env. 5 x 4,5 cm - Profondeur rainure/porte: env. 4 cm - Charge maximale : Charge 8 kg - Poids par crochet: env. 60 g - Matériel: Métallique - Choix de couleurs Suspension de porte pratique pour le couloir et la salle de bain - Vestes à accrocher derrière la porte et économiser de