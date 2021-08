The Kissing Booth : Joey King a confirmé s’il y aura un quatrième film

Le 11 août, Netflix a mis fin définitivement à Le stand des baisers. Après deux films à succès, Joey King revient à Elle pour un troisième long métrage. Et, à cette occasion, la protagoniste a dû prendre une décision difficile : briser le cœur de son petit ami ou de sa meilleure amie au moment de décider dans quelle université entrer.







Bien que comme il va Le stand des baisers, Elle découvre son vrai moi et son désir. Cependant, la fin du film a laissé les fans de cette histoire et de la romance fictive entre Jacob Elordi et King en redemander. A tel point que, dès le lendemain de la première, ils n’arrêtent pas de demander un nouvel opus pour voir, peut-être, plus d’adultes aux personnages principaux.

A noter que, dans les dernières minutes de l’accouchement, Lee et Rachel ont annoncé leur mariage, tandis qu’Elle et Noah ont été réunis après six ans. Cependant, dans une interview récente pour Le New York Times, Joey a pris la parole et a confirmé la nouvelle que tous les fans voulaient savoir : un éventuel nouveau film.

Joey King a confirmé s’il y aura un nouveau film Kissing Booth :

Au cours de l’interview avec le portail susmentionné, King a commencé par dire: « J’ai commencé ces films à 17 ans. Nous espérions que quelqu’un le verrait et l’apprécierait”. C’est-à-dire le succès qu’il a généré Le stand des baisers Ce fut une surprise absolue pour l’ensemble du casting : « nous n’avions jamais imaginé l’impact que cela aurait. Je ne me lasse pas de jouer à Elle, c’est trop marrant« , a déclaré l’actrice.

Joel Courtney et Joey King. Photo : (@joeyking)



De toute façon, autant ces mots ont ouvert la possibilité d’un nouveau film, Joey King ne le voit pas faisable. « Voir que l’histoire se termine si parfaitement, avec un beau chignon, me fait penser qu’il sera très difficile de revenir après ça. Nous avons fait la fin nécessaire« , a expliqué et remarqué : «J’aimerais rejouer Elle, mais je pense que son histoire a déjà atteint le dernier chapitre”.

A tel point que l’artiste, qui vient de se catapulter à la renommée internationale avec Le stand des baisers a exprimé son souhait aux fans. « J’espère que les gens voudront me voir dans d’autres rôles, car j’ai soigneusement sélectionné les projets que je veux faire désormais.« , Colline.