Ils confirment qui sera le nouvel intérêt romantique de Doctor Strange

Pendant Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’histoire d’amour entre le héros et Christine Palmer s’est terminée. Quel sera son avenir amoureux ?

Doctor Strange dans le multivers de la folie trouvé le personnage joué par Benedict Cumberbatch accepter que, du moins dans sa réalité multivers, Christine Palmer a décidé de poursuivre sa vie et a trouvé un homme avec qui se marier et élever une famille heureuse. Malheureusement pour Stephen, ses obligations en tant que maître des arts mystiques et super-héros l’empêchent d’avoir une relation saine.

Une fois que lui et América Chávez commencent leur voyage à travers le multivers, le bon docteur rencontre une autre version de Christine avec qui il y avait aussi de l’amour en jeu, mais qui ne serait pas non plus celle qui établirait une relation affective avec l’ancien Sorcier Suprême. . De même, il lui avoue que peu importe dans quel univers ils se trouvent, il sera toujours amoureux d’elle.

Le véritable amour d’un étranger

Il est maintenant temps de clore cette histoire qui n’a jamais eu d’avenir et de s’exciter davantage avec un autre personnage de merveille qui vient de faire ses débuts dans une scène post-crédits de la suite de Master of the Mystic Arts. On parle de Cléala sorcière jouée par Charlize Theronqui à bien des égards est un personnage qui a plus en commun avec Stephen qu’avec son ancien partenaire.

Michel Waldronle scénariste du film, exprimé en Salon de la vanité: « J’étais ravie de la présenter sous le nom de Clea. Elle a longtemps été l’homologue de Strange dans les bandes dessinées. C’est une incroyable sorcière et aussi son grand amour; est sa femme à un moment donné. Nous avons dû conclure l’histoire avec Christine Palmer, le personnage de Rachel McAdams, d’abord, et à la fin, Strange repart avec cette sagesse. ».

L’écrivain a ensuite analysé: « Il a su affronter ses peurs et ne pas avoir peur d’aimer quelqu’un ou de laisser quelqu’un l’aimer. Je pense que c’est l’endroit idéal, mentalement, pour qu’il rencontre enfin Clea, qui sera une figure très importante dans sa vie à l’avenir. ». Bien sûr, il ne faut pas oublier que le personnage chargé de Charlize Theron est la nièce de Dormammu et sûrement Kévin Feig a de grands projets pour son implication dans le MCU.

