« Je suis dans la meilleure relation que j’aie jamais eue avec une femme, et elle est aussi homosexuelle. »

Tyler Posey a révélé qu’il s’identifiait comme homosexuel.

En octobre 2020, Tyler a parlé de sa sexualité sur OnlyFans. Le chanteur et Loup adolescent star a admis qu’il avait « accroché » avec des hommes avant mais il n’était pas sûr de se considérer comme bisexuel. Il a dit: « Es-tu bi? Euh, je ne sais pas. J’ai été avec des gars, j’ai été avec tout le monde, mais je suis très attiré par les femmes.

« Je ne suis pas vraiment attiré par les gars, je le fais seulement parce que je… j’étais juste curieux et je voulais l’essayer et je n’ai rien retenu. Je suis attiré par, comme, la merde chaude. Merde perverse. C’est généralement ce qui motive ma sexualité. Mais si je sors avec quelqu’un, ce sont généralement des femmes, eh bien, seulement des femmes. Je n’ai jamais été avec un homme auparavant. Je ne sais pas comment vous appelez ça ? qui a déjà expérimenté ? Ou peut-être que je suis bi, je ne sais pas ? Je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’avoir une étiquette dessus. »

LIRE LA SUITE: Tyler Posey parle de son histoire sexuelle avec des hommes sur OnlyFans

Tyler Posey confirme qu’il est homosexuel. Photo : David Livingston/Getty Images, @tylerposey via Instagram

Tyler a maintenant défini sa sexualité plus clairement et a déclaré que sa petite amie, la chanteuse Phem, l’avait aidé à comprendre son identité sexuelle. « J’ai été avec tout le monde sous le soleil, et en ce moment je suis dans la meilleure relation que j’aie jamais eue avec une femme, et elle est aussi queer », a expliqué Tyler dans une interview avec NME.

« Elle m’a aidé à réaliser que je me situe sous le parapluie queer et que je suis sexuellement fluide, je suppose. Non, pas » je suppose « , je ne veux pas que quelqu’un prenne ça [interview] et être comme: ‘Eh bien, il était un peu fade à ce sujet.' »

Tyler, qui sort avec Phem depuis février 2021, a également expliqué comment il avait été accusé d’appâter les homosexuels depuis que ses commentaires d’OnlyFans sont devenus viraux. Malheureusement, Tyler a également été ciblé sans relâche par des trolls « vraiment cruels ».

« Quelqu’un m’a demandé si j’avais été avec des hommes [as well as women], et j’ai dit oui. Depuis lors, il y a eu cette personne très bruyante en ligne – je suis presque sûr que ce n’est qu’une seule personne – et ils essaient de me traiter de « gay-baiter »: prétendre être gay pour gagner de l’argent, essentiellement « , a ajouté Tyler.

Et parlant du trolling des médias sociaux, en particulier des commentaires sur sa mère décédée en 2014, Tyler a poursuivi: « Je suis sobre maintenant et j’ai beaucoup travaillé sur ma santé mentale, donc je suis dans un endroit où je peut un peu rire de ce genre de chose. Mais je sais que d’autres personnes qui font face à ce genre de merde peuvent ne pas être aussi fortes mentalement.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂