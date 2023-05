Les étudiants se réunissent pour soutenir le concierge de leur école afin qu’il puisse arrêter de faire des heures supplémentaires et être avec sa femme à la maison

Les élèves et le corps professoral de Davis Junior High se sont réunis pour soutenir le concierge de leur école alors que lui et sa femme traversaient une période difficile.

« M. Willis, cela vient de tous les étudiants ici à Davis Junior High », a expliqué une voix hors caméra pendant le tournage du concierge James Willis ouvrant une boîte-cadeau. Willis a lu à haute voix la note ci-jointe, retenant ses larmes en le faisant.

Les étudiants se sont mobilisés pour soutenir le concierge afin qu’il puisse arrêter de faire des heures supplémentaires et être avec sa femme malade.

« Cher M. James Willis, tout d’abord, je voudrais vous remercier pour tout votre travail acharné. Je sais que vous traversez des moments difficiles face au cancer de votre femme », a lu Willis, sa voix tremblant d’émotion.

Photo : TikTok

« Vous passez beaucoup de temps dans notre école à nous aider et à vous assurer que tout est bien en place et à nettoyer nos dégâts, même si vous vous occupez de votre propre désordre à la maison. Votre femme est toute seule pendant que vous êtes ici avec nous et vous ne vous plaignez jamais. Vous arrivez toujours avec le sourire et nous aimons toujours vous entendre chanter ces airs que vous chantez à l’époque.

James Willis a dû faire des heures supplémentaires pour soutenir sa femme pendant la maladie, alors les élèves de l’école se sont réunis pour prendre soin de lui.

« Nous vous aimons vraiment et nous apprécions vraiment tout ce que vous faites pour nous », poursuit la lettre. «Les gens traversent beaucoup de moments difficiles, et je n’ai jamais rien vécu de tel, et personne non plus dans cette école. Donc, nous apprécions tout ce que vous faites. Nous savons que cette lettre est quelque chose de simple, alors nous nous sommes tous réunis et avons mis beaucoup plus de cadeaux dans cette boîte à offrir à vous et à votre femme. Nous espérons que cela pourra vous aider à traverser cette période difficile tout autant que vous nous aidez.

La lettre indiquait: «Nous aimons Mme Willis comme si elle était la nôtre parce que vous faites partie de nous et cela fait également sa famille. Nous ne pensons pas que votre femme devrait mener cette bataille seule, et nous savons que vous devez travailler pour la soutenir, alors de tous les étudiants, le personnel et les professeurs, nous vous avons quelque chose.

Willis a ensuite reçu un chèque de 20 000 € pour aider à compenser les frais médicaux et lui permettre de passer du temps avec sa femme.

Le don généreux des étudiants à Willis montre l’incroyable importance des soins communautaires dans une société sans structures sociales intégrées pour aider les personnes dans le besoin.

Une femme nommée Gabrielle a publié une vidéo de réponse sur TikTok avec un message inspirant. Elle s’est exclamée: «Pour la 10 000e fois, je me suis dit, pourquoi attendons-nous? Pourquoi attendons-nous pour reconnaître les gens jusqu’à ce que leurs femmes meurent d’un cancer ou luttent contre le cancer ou jusqu’à ce que quelqu’un soit complètement parti et que nous donnions leur éloge funèbre ? »

Son message de réponse fait valoir un point précieux: nous n’avons pas besoin d’attendre que quelque chose de grave se passe dans la vie de quelqu’un pour partager que nous les apprécions.

Histoires liées de YourTango :

Gabrielle a terminé son message avec un appel à l’action, en disant: « S’il y a quelqu’un à qui vous vous êtes dit: » Je devrais lui dire quelque chose « , faites-le aujourd’hui ce jour-là, car cela fait une telle différence pour les gens d’être vu , pour que les gens sachent que ce qu’ils font compte.

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.