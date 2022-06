Scooby-Doo Star Matthew Lillard loue la Mystery Machine sur Airbnb

Pour Scooby Doo fans, qui ne voudrait pas passer la nuit dans la Mystery Machine ? Cette opportunité sera mise à la disposition de quelques privilégiés chanceux, avec l’aimable autorisation de la star de la franchise Matthieu Lillard et Airbnb. Sur Instagram, Lillard a posté une vidéo de lui-même traînant avec le véhicule emblématique dans lequel il avait passé beaucoup de temps lors du tournage du Scooby Doo films. Il canalise un peu sa voix Shaggy tout en révélant qu’un lit a été placé à l’arrière alors qu’il répertorie la Mystery Machine sur Airbnb.

« Zoinks ! Cela fait 20 ans que je n’ai pas joué Shaggy dans le premier live-action Scooby Doo film de Warner Bros., mais son esprit est avec moi depuis », déclare Lillard dans la liste Airbnb. « Pour célébrer, je le renvoie à 2002 avec un séjour totalement groovy dans la bien-aimée Mystery Machine du gang, monstres non inclus . »

Bien que cette opportunité captera l’intérêt de beaucoup, ce sera évidemment quelque chose que très peu auront l’occasion de vivre. La réservation ouvrira à 13 h HE le jeudi 16 juin pour trois séjours les 24, 25 et 26 juin. Seuls deux invités sont autorisés pour chaque nuit, et à 20 € par nuit, il est prudent de présumer que les nuits seront vendues. en quelques secondes, si cela. Mais ceux qui auront la chance de s’assurer une nuit dans la mystérieuse machine auront droit à une incroyable Scooby Doo l’expérience des fans.

Le séjour comprend un « accueil virtuel » à l’arrivée de Lillard. La camionnette sera équipée de nombreux souvenirs de 2002, des airs de Sugar Ray sur un lecteur de CD portable à « se prélasser à la lueur d’une lampe à lave et à enfiler le collier de coquillages puka signature de Shaggy ». Faisant la fierté de Shaggy et Scooby, le séjour comprend des collations à volonté, y compris certains de leurs aliments préférés, comme des hot-dogs et des hamburgers aux aubergines.

Pour les résolveurs de mystères, il y aura également des jeux de mystère auxquels participer. La soirée se terminera par une re-regarde en fin de soirée de Scooby-Doo avec tout le pop-corn et les collations Scooby que vous pouvez manger. Bien sûr, si jamais la camionnette devient trop à l’étroit, l’extérieur comprend une configuration avec des sièges de salon et un espace hamac pour « vibrer, à l’abri de tout monstre qui pourrait se cacher ».

Matthew Lillard continue de jouer Shaggy

Après le live-action Scooby Doo films, Matthew Lillard avait exprimé Shaggy dans divers films d’animation et émissions de télévision. Il était déçu de ne pas avoir été appelé à exprimer Shaggy dans le film de redémarrage animé Scoob !, mais ce n’était pas la fin de Shaggy dans le rôle. Il était de retour sur le petit écran l’année dernière pour exprimer Shaggy pour Scooby-Doo, où es-tu maintenant ?. Lillard fournit également la voix de Shaggy dans le prochain jeu vidéo MultiVersuslui gardant ce rôle pendant un certain temps encore.

Alors que Casey Kasem sera toujours respecté comme l’original, de nombreux fans considèrent désormais Lillard comme leur Shaggy. Consultez la liste de sa Mystery Machine sur Airbnb.com.