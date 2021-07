Les téléspectateurs de sexe/vie repèrent l’échec de la continuité dans la scène de douche

Billie Connelly (Sarah Shahi) voit sa vie bouleversée lorsque son « ex-mauvais garçon » Brad Simon (Adam Demos) se présente et essaie de la reconquérir.

Dans l’un des programmes de nombreuses scènes torrides, on voit Brad se laver sous la douche, son corps nu entièrement exposé.

Le particulièrement X-évalué la séquence a fait parler de nombreux fans – et pas just parce que de le sien virilité surdimensionnée.

Un autre téléspectateur a déclaré : « Non pas que je l’ai regardé plus d’une fois ou que je l’ai même mis en pause, mais quelqu’un d’autre se demande où se trouve le tatouage pendant la scène de la douche ? Même un magnifique [aubergine emoji] ne peut pas m’empêcher de penser à la cohérence. #VieSexe @netflix #NotaBodyDouble. »

Un troisième a écrit : « Pouvons-nous parler de la façon dont In S1 Ep3 de Sex/Life où l’on voit Brad schlong il n’a pas le tatouage Bee mais dans S1 Ep4 il l’a quand il montre à Billie sa trompe d’éléphant via FaceTime et que le tatouage Bee est là ? #VieSexe #Bad #Billie. »