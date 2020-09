Twitter va maintenant vous dire pourquoi un sujet est tendance; la mise à jour est maintenant en ligne sur iOS et Android

L’équipe de nouvelles de tech202 sept. 2020 15:40:03 IST

Les tendances Twitter montrent essentiellement les sujets d’actualité dans le monde qui occupent les internautes. Cependant, des noms et des activités souvent inexpliqués commencent à ressembler à une traînée de poudre et les personnes qui se joignent plus tard ne savent pas pourquoi. Comme Twitter l’indique, la question «pourquoi est-ce tendance?» a été tweeté plus d’un demi-million de fois l’année dernière.

Désormais, le site de micro-blogging tente de mieux expliquer les tendances. Selon un blog de l’entreprise, des tweets épinglés et de courtes descriptions seront diffusés pour aider les utilisateurs à comprendre pourquoi quelque chose évolue presque immédiatement.

Ainsi, à partir de maintenant, certaines tendances auront un «tweet représentatif» épinglé sur elles avec une boîte de description qui explique la tendance. La mise à jour a été mise en ligne pour Twitter sur iOS et Android à partir du 1er septembre et la société a annoncé qu’elle serait bientôt déployée dans la version Web.

Plus besoin de faire défiler les Tweets pour découvrir pourquoi quelque chose est tendance. À partir d’aujourd’hui, certaines tendances sur Android et iOS afficheront un Tweet qui donne tout de suite un contexte. En savoir plus sur les améliorations de tendance: https://t.co/qiGeL9Kg31 pic.twitter.com/Y9nilckl8B – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 1 septembre 2020

Selon l’article du blog, une combinaison d’algorithmes et l’équipe de curation de Twitter déterminent si un Tweet représente une tendance en évaluant s’il reflète très bien la tendance et s’il est populaire.

Expliquant comment un tweet représentatif sera choisi, Frank Oppong, chef de produit Twitter, et Liz Lee, la partenaire de confiance du produit, ont déclaré que les tweets qui ne sont pas “potentiellement abusifs, spam ou publiés par des comptes essayant de tirer parti de notre système” et qui expliquent bien la tendance sera choisi.

Cette mise à jour est actuellement disponible en Argentine, Australie, Brésil, Canada, Colombie, Égypte, France, Inde, Irlande, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Arabie saoudite, Espagne, Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis.

Selon l’équipe, le développement apportera plus de clarté à la conversation et ajoutera plus de contexte aux tendances au fil du temps.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂