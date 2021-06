Rainbow Six: Extraction – Sortie de la bande-annonce du gameplay et annonce de la bande-annonce

Dans le cadre d’un nouveau Ubisoft en avant dans le cadre du numérique E3 2021 l’éditeur et développeur français a beaucoup de nouvelles informations sur le jeu de tir coopératif après presque deux ans de silence Rainbow Six : Extraction précédemment annoncé sous le nom de « Rainbow Six Quarantine ». Le titre est développé par une équipe expérimentée de vétérans d’Ubisoft Montréal. Déjà à 16 septembre 2021 vous êtes autorisé à partir à la chasse aux extraterrestres.

Voici comment Rainbox Six : Extraction joue

Au début de la présentation détaillée il y avait la présentation officielle Bande-annonce de révélation cinématographique ce qui nous donne des informations intéressantes sur le scénario dans lequel les joueurs affrontent de méchants extraterrestres. Nous avons inclus la vidéo sous ces lignes.

Mais c’est encore plus intéressant Bande-annonce de jeu de 7 minutesce qui nous donne une bonne introduction à la façon dont un match de 15 minutes peut se dérouler. Vous serez confronté à diverses tâches à maîtriser. Les commandes échouées ne peuvent plus être répétées, ce qui peut entraîner des situations stressantes. Dans chacune des trois sections de niveau, il y a un point d’extraction que vous pouvez utiliser à tout moment pour terminer le tour. Mais si vous osez aller plus loin dans un niveau, non seulement la menace augmente, mais aussi la récompense ultime.

A vous donc de décider si vous quittez un niveau avec des poches vides ou un gros butin.

« Rainbox Six: Extraction » sortira le 16 septembre 2021 pour ordinateur, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

À propos de Rainbow Six : Extraction

Il y a trois ans, dans la ville idyllique de Truth and Consequences, un météore est tombé sur une communauté du Nouveau-Mexique, libérant un parasite inconnu. Une poignée d’opérateurs Rainbow Six : victoires a apparemment pu contenir la première épidémie – jusqu’à ce que le parasite Chimera, plus mortel que jamais, réapparaisse à plusieurs endroits aux États-Unis. Pour lutter contre cette menace, l’équipe d’analyse et de confinement des exogènes arc-en-ciel (REACT), une organisation hautement spécialisée et dotée de nombreuses ressources, était dirigée par Eliza « Ash » Cohen, Dr. Elena « Mira » Álvarez et Jordan « Thermite » Trace ont été fondées.