Voici le gros argument de vente pour la Xbox Series X

Xbox Series X Crédit: microsoft

Hier, Paul Tassi a posé une question: quel est le véritable argument de vente de la Xbox Series X ici à l’automne 2020? Comme pour la plupart des consoles de lancement en dehors de quelque chose de facile à communiquer comme le Switch, c’est une question délicate. Il n’y a pas d’exclusivité majeure sur laquelle accrocher son chapeau, et la plupart des principaux jeux AAA tiers seront intergénérationnels cette année. Cela m’a fait réfléchir, car l’autre jour, j’ai recommandé à quelqu’un d’en choisir un sur PS5, pour une raison assez précise: Game Pass.

Game Pass n’est pas nécessairement une grande raison pour saisir la série X au lancement, car presque tout ce que Game Pass peut faire pour la série X, il pourra également le faire pour la série S et la Xbox One. Mais j’ai parlé à des gens qui souhaitent acheter une nouvelle console à l’automne, par simple plaisir, et Game Pass peut être un puissant facteur de motivation pour quelqu’un qui ne choisit pas d’acquérir ou non une nouvelle console, mais laquelle. Pour moi, la principale raison d’obtenir une PS5 sur une Xbox Series X est l’exclusivité: je veux jouer à tout ce qui vient après de Naughty Dog, je suis ravi de voir Ratchet and Clank: une rupture à part, et de manière générale, Sony a gagné ma confiance avec une vaste écurie de développeurs de premier ordre qui, je ne doute pas, produiront d’excellents jeux au cours de la prochaine génération, tout comme les deux derniers.

Si, cependant, vous n’êtes pas intéressé par cette marque de jeu exclusif impliqué et basé sur une histoire pour laquelle Sony est si bien connu, les choses commencent à changer. Il y a plein de gens qui ne veulent tout simplement pas jouer Dieu de la guerre et Fantôme de Tsushima, même s’ils n’ont pas tendance à lire ou à écrire autant de blogs de jeux vidéo.

Game Pass rend simplement la possession d’une console Xbox beaucoup plus simple que la possession d’une PlayStation. Vous n’avez pas besoin de demander à vos parents pour chaque nouveau jeu, car vous les obtenez de toute façon régulièrement. Vous n’avez pas à vous soucier de dépenser des fonds limités pour quelque chose de bizarre, car la bibliothèque est vaste et il n’y a aucun coût pour essayer quelque chose. Je peux facilement recommander des titres à quelqu’un sans me soucier de l’encourager à dépenser de l’argent pour quelque chose que je ne peux pas être sûr qu’il aimera.

Et c’est vraiment le cœur du problème: Game Pass est un service simple et bon marché qui rationalise considérablement l’expérience de la console. Pour moi et pour tous ceux qui n’hésitent pas vraiment à acheter de nouveaux jeux, ce n’est pas si grave: c’est pratique, mais pas nécessaire. Mais pour la plupart des autres, c’est un excellent moyen de s’assurer que vous n’êtes jamais vraiment à court de quelque chose à jouer. Si vous n’êtes pas aussi intéressé par les types d’expériences que vous offre les exclusivités Sony – la plupart des gens qui lisent beaucoup de blogs de jeux vidéo le sont, mais il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux qui ne le sont pas – Game Pass fait la Xbox Series X un meilleur achat.

Dans l’ensemble, je m’attends toujours à ce que la PS5 l’emporte sur la série X en ce qui concerne l’intérêt général et les ventes: l’élan de la génération précédente est difficile à battre, et il y a beaucoup de gens qui veulent jouer à ces exclusivités Sony, moi y compris: si je n’allais pas avoir les deux pour mon travail, j’irais avec PS5. Mais je pense aussi qu’il y a des clients pour qui une console Xbox a plus de sens.

Le prix pourrait encore changer cette conversation, mais je m’attends actuellement à ce que ces choses se rapprochent suffisamment pour que cela ne change pas la donne. Encore une fois, cela pourrait changer.

