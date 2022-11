« Twitter va bientôt tomber en panne », déclarent les employés après une démission massive, alors que les équipes « essentielles » partent

18 novembre 2022 18:59:34 IST

Les employés actuels restants et anciens de Twitter ont déclaré que la plate-forme pourrait souffrir d’une panne catastrophique, car les équipes d’ingénierie de base, les ressources humaines et les finances et un certain nombre de personnes clés en charge des opérations ont décidé de démissionner.

Elon Musk a lancé un ultimatum plus tôt cette semainedisant aux personnes travaillant chez Twitter de démissionner volontairement ou de se préparer à une réinitialisation radicale de la culture de travail sur Twitter, ce qui impliquerait des heures de travail plus longues, des heures supplémentaires non rémunérées et le travail le week-end, ainsi que certains jours fériés.

Des rapports suggèrent que la plupart des équipes de Twitter ont décidé de déposer leurs papiers et de démissionner volontairement, au lieu de faire partie de ce qu’Elon Musk appelle « Twitter 2.0 ».

Les personnes qui a décidé de démissionner ou a déjà démissionné, impliquent des membres de la plupart des principales équipes d’ingénierie et de développement de Twitter. Un journaliste d’Insider a révélé que l’équipe de la paie de Twitter, l’équipe des rapports financiers et l’équipe des impôts pour les États-Unis avaient complètement démissionné.

Sooo, deux personnes me disent que l’intégralité du service de la paie de Twitter a démissionné / n’a pas choisi de s’inscrire à Elons Twitter 2.0 – Kali Hays (@HaysKali) 18 novembre 2022

Avec la disparition de l’équipe de paie, Twitter devra embaucher des sous-traitants pour intervenir et s’assurer que les indemnités de départ des personnes qui sont parties, ainsi que les salaires des personnes qui travaillent toujours dans l’entreprise, sont payés à temps.

Plusieurs équipes « critiques » au sein de Twitter ont maintenant complètement ou presque complètement démissionné, ont déclaré d’autres employés qui ont demandé l’anonymat pour parler sans la permission de Musk, a rapporté The Verge. Cela inclut le trafic de Twitter et les équipes frontales qui acheminent les demandes d’ingénierie vers les services principaux appropriés. L’équipe qui gère les bibliothèques du système de base de Twitter que chaque ingénieur de l’entreprise utilise a également disparu. « Vous ne pouvez pas faire fonctionner Twitter sans cette équipe », a déclaré un employé qui partait.

Plusieurs membres de l’équipe « Command Center » de Twitter, un groupe d’ingénieurs qui est de garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui sert de centre d’échange pour les problèmes internes, ont également tweeté leurs départs. « S’ils tombent en panne, il n’y a personne à appeler quand la merde se brise », a déclaré une personne familière avec le fonctionnement de l’équipe. L’équipe qui gère l’API Twitter pour les développeurs a également été sévèrement vidé.

La situation est si grave que . a signalé qu’au cas où Twitter tomberait en panne ou subirait une panne, ce qui, selon les anciens et actuels employés, est imminent, il ne reste plus personne pour réparer les choses dans de nombreux domaines.

Selon un rapport de The Verge, les employés restants et sortants de Twitter ont déclaré qu’étant donné l’ampleur des démissions cette semaine, ils s’attendent à ce que la plate-forme commence bientôt à se casser.

😢 « Les employés de Twitter restants et sortants ont déclaré à The Verge que, compte tenu de l’ampleur des démissions cette semaine, ils s’attendent à ce que la plate-forme commence bientôt à se casser. » « Il sera extrêmement difficile pour Twitter de se remettre d’ici » – Jon Prosser (@jon_prosser) 18 novembre 2022

Un autre rapport affirme que la version interne de l’application Twitter utilisée par les employés ralentit déjà et que la version principale de l’application, ouverte à tous, pourrait tomber en panne dès ce soir.

🚨 Twitter pourrait casser dès ce soir. Selon une source interne, la version interne de l’application Twitter utilisée par les employés ralentit déjà. pic.twitter.com/dIp2EODyQV — Base pop (@PopBase) 18 novembre 2022

Pendant ce temps, les recruteurs de Twitter ont déjà commencé à contacter des ingénieurs externes pour voir s’ils souhaitent rejoindre « Twitter 2.0 – une société Elon ».

Ironiquement, Twitter n’a pas non plus de service de communication, car les personnes qui occupent ce bureau ont été licenciées ou sont parties.

