Fin de « Désenchanté » expliqué : Morgan parvient-il à sauver Giselle et Andalasia ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. « désabusé » (« Désenchanté » dans sa langue d’origine et « Désenchanté : le retour de Giselle » en Espagne), un film de Disney réalisé et écrit par Adam Shankman, se déroule 15 ans après le premier épisode et commence avec Giselle (Amy Adams) et Robert Philip (Patrick Dempsey) déménagent dans une banlieue tranquille appelée Monroeville à la recherche d’une vie de conte de fées.

Malheureusement, cela n’attend que ses ennuis, car Robert doit maintenant faire un long trajet en train pour se rendre au travail et Morgan est obligée de quitter ses amis et de changer d’école. Malgré tous les efforts de Giselle, sa relation avec sa belle-fille adolescente ne fait qu’empirer.

La visite inattendue du roi Edward et de Nancy apporte un peu de joie dans la vie de Giselle, mais après son départ, les conflits continuent. Avant de partir, les dirigeants d’Andalasia donnent une baguette magique à leur filleule Sofía. Bien que ce soit un cadeau pour sa fille, Giselle décide de l’utiliser pour être heureuse pour toujours après un combat acharné avec Morgan.qui lui a dit qu’elle n’était pas sa mère et a appelé sa belle-mère.

Le roi Edward et Nancy rendant visite à Giselle dans le film « Disenchanted » (Photo : Disney Plus)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « DISIENCHANTED » ?

Grâce à la magie d’Andalasia, la vie de Giselle devient un conte de fées et tout le monde à Monroeville en fait partie. Robert devient un noble chevalier à la recherche de dragons à vaincre et de personnes à sauver, Malvina Monroe, la femme la plus influente de la communauté devient la reine et ses amies, Rosaleen et Ruby, ses fidèles sujets.

Tout semble parfait jusqu’au protagoniste de « désabusé” écoutez les carillons d’une horloge et commencez à agir différemment. Après avoir déchiré la robe qu’elle a achetée pour Morgan pour la danse de ce soir-là, remarquant qu’elle est très préoccupée par son apparence et voyant où dort la fille de Robert, elle se rend compte qu’elle est en train de devenir la méchante belle-mère de son histoire.

Pour arrêter la transformation, Giselle se tourne vers son ami Pip, qui passe d’un écureuil à un chat maléfique, et ensemble ils cherchent des réponses dans le parchemin fourni avec la baguette magique. Le souhait du personnage d’Amy Adams deviendra permanent à minuit, vous devez donc vous dépêcher si vous voulez l’annuler.

Le problème est qu’il n’a plus la baguette. Grâce à son miroir magique, Malvina découvre que Giselle est plus puissante et pour changer cela elle envoie Rosaleen et Ruby voler la baguette. Lorsqu’il essaie de l’utiliser sans succès, le parchemin explique que seule une fille/fils d’Andalasie peut le faire. Cependant, il trouve un autre moyen de conserver son pouvoir.

Avec chaque cloche, Giselle devient plus méchante et il insiste pour blesser sa belle-fille. Cependant, son bon côté apparaît parfois et explique qu’en transformant la ville en conte de fées, il a mis en péril le bonheur de sa famille. En outre, lui confie le soin de les sauver et l’envoie en Andalousie.

Giselle se rend compte qu’elle devient une belle-mère maléfique dans « Désenchantée » (Photo : Disney plus)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « DÉSENCHANTE » ?

Morgan parvient-il à sauver Giselle ?

Alors que le protagoniste de « désabusé” décide de devenir la nouvelle reine et défie Malvina en duel au bal, Morgan arrive en Andalousie et se rend compte qu’elle est en train de disparaître en raison de la grande quantité de magie que requiert le vœu de Giselle. Edward et Nancy se présentent et l’emmènent à l’arbre de mémoire de sa belle-mère.

L’arbre est mort, mais lorsqu’il est touché par Morgan, il ressuscite. A ce moment, la jeune femme comprend qu’elle a besoin de ces souvenirs pour retrouver la vraie Giselle. La fille de Nancy et Robert se rend à Monroeville, mais Edward préfère rester pour protéger son royaume..

Pendant la danse, Giselle, qui récupère la baguette, et Malvina déploient leurs pouvoirs. Le premier semble être victorieux jusqu’à ce que Morgan arrive et lui tende son arbre de souvenirs. La méchante belle-mère le brise, mais la magie opère quand même et elle redevient elle-même.

Cependant, les problèmes ne sont pas encore résolus. Malvina refuse de renoncer à son pouvoir et utilise Morgan pour empêcher Giselle de défaire son souhait. Avant que le dernier carillon ne sonne pour midi, le fils de Robert et Malvina arrête l’horloge avec leurs épées. Du temps dont Morgan profite pour utiliser la baguette.

Bien qu’elle ait des doutes, Giselle explique qu’elle est la fille d’Andalasia parce qu’elle est sa fille. Ensuite, l’adolescente veut être à la maison avec sa mère et «désabusé » se termine par le retour à la normale de Monroeville et les protagonistes obtiennent leur fin heureuse.