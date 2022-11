Fin expliquée de « Elite » – Saison 6 : un autre décès, l’accident d’Iván et justice pour Isadora

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Après le dénouement tragique du précédent opus de « Elite »dans la sixième saison de la populaire série espagnole Netflix, Las Encinas fait face à une nouvelle année scolaire en essayant de faire peau neuve pour couvrir les catastrophes passées. Cependant, le conflit dans ses salles de classe est systémique : racisme, sexisme, violence domestique ou LGTBI-phobie, ne sont que quelques-uns des problèmes difficiles qui traverseront les couloirs de la prestigieuse institution.

Le nouvel épisode du drame pour adolescents créé par Carlos Montero et Darío Madrona commence avec Iván Carvalho (André Lamoglia) écrasé après avoir quitté une fête. Puis la fiction montre que les protagonistes se préparent à la rentrée scolaire. Ari (Carla Díaz) rend visite à son père en prison et promet de convaincre ses frères de témoigner en sa faveur.

Ari, Patrick (Manu Ríos) et Mencia (Martina Cariddi) reviennent à Las Encinas et doivent faire face à des commentaires et des regards accusateurs, tandis que le premier jour d’école, Isadora (Valentina Zenere) invite tout le monde dans sa nouvelle boîte de nuit. Elle essaie de prétendre que tout va mieux, mais elle n’arrive toujours pas à se remettre des abus qu’elle a subi, notamment parce que ses parents ne la soutiennent pas comme elle le souhaiterait et les preuves qu’elle a présentées ne semblent pas suffisantes pour enfermer les coupables.

Isadora voyant comment ses violeurs sont libres et se présentent comme des victimes dans la saison 6 de « Elite » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 6 DE « ELITE » ?

Dans les premiers épisodes de la sixième saison de « Élite« Les drames des nouveaux étudiants de Las Encinas sont également présentés. Nico (Ander Puig), un étudiant qui est récemment devenu un homme, attire l’attention d’Ari, qui boit fréquemment pour échapper à ses problèmes et bien qu’elle soit attirée par son partenaire, elle n’est pas sûre de commencer une relation avec une personne trans . .

Sara (Carmen Arrufat) est une influenceuse prise au piège d’une relation abusive. Mencía, qui se sent attirée par elle, essaie de l’aider à se libérer de Raúl. (Álex Pastrana), mais ce n’est pas une mince affaire, d’autant plus que son copain insiste pour la récupérer.

De son côté, Didac (Álvaro de Juana) commence à travailler à la maison Isadora, mais après une altercation avec le propriétaire, il est renvoyé. Cet incident le convainc qu’il fait ce qu’il faut en faisant confiance à son ami Javier, qui, comme Alex et Hugo, est déclaré innocent faute de preuves et revient à Las Encinas en tant que victime d’une jeune femme capricieuse qui aime attirer l’attention.

Cependant, Isadora ne prévoit pas de les laisser impunis, alors elle se consacre à rendre leur vie misérable. Même, tatoue le mot « violeur » sur le dos de Javi et Alex avec l’aide de Mencía et Ari.

la mort de croix

En tant, Une vidéo de Cruz et Patrick en train de s’embrasser a fuité. Ce dernier assume tout le blâme pour ne pas nuire à la carrière du footballeur brésilien, quitte à ruiner sa relation avec Iván. Pour ne plus blesser son fils, Cruz donne une conférence de presse et avoue qu’il est homosexuel.

Si certains le soutiennent, d’autres se retournent contre lui, le menacent et détruisent même sa maison. Lors de son premier match après son annonce, Cruz marque un but et attrape un drapeau LGBT, ce qui provoque une violente confrontation entre les fans et la suspension ultérieure du match.

Mais ce n’est pas tout, Cruz s’enivre et se drogue avant d’aller chercher son fils qui est aussi ivre. En chemin, il est confronté à un groupe d’hommes qui le battent jusqu’à ce qu’il soit grièvement blessé. Iván essaie de l’aider, mais il est déjà trop tard et Cruz meurt..

Patrick essaie d’aider Ivan à faire face à une perte, mais Ivan le rejette, le blâmant pour sa tragédie. Les funérailles de Cruz affectent également Ari, qui ne sait toujours pas comment gérer la mort de Samu. Ceci, ajouté à sa grossesse, l’amène à tenter de convaincre ses frères de s’en aller.

Cruz est mort dans la sixième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 6 DE « ELITE » ?

Isadora obtient-il justice ?

Quand Iván découvre que Javier et ses amis sont coupables, il décide de soutenir Isadora, qui est toujours déterminée à leur faire payer tous les dommages qu’ils lui ont causés. Pour cette raison, il demande à Nico, qui a commencé à vendre des hormones pour réunir l’argent dont il a besoin pour subir une phalloplastie, de lui procurer un médicament qui provoque une castration chimique.

Après les avoir obtenus, Isadora change les hormones d’Hugo pour un autre médicament. Vers la fin de la sixième saison de « Élite« , Javi décide de se rendre avant qu’Hugo et Alex n’abusent d’une autre fille ivreDe plus, il livre l’enregistrement qui a disparu.

Les responsables des abus d’Isadora reçoivent leur punition à la fin de la saison 6 d' »Elite » (Photo : Netflix)

Qui a renversé Ivan ?

Au début, on suggère qu’il s’agissait d’Ari, puis tout indique Mencía, qui se croit même coupable et, avec l’aide de sa sœur, se débarrasse de la voiture de Patrick. Cependant, elle n’était pas la véritable coupable. Après que Raúl l’ait droguée, Mencía ne peut pas conduire, alors Sara essaie de la ramener à la maison.

Le problème est que Sara ne sait pas très bien conduire et écrase Iván. Effrayée, elle appelle Raúl, qui s’arrange pour qu’il semble que Mencia soit celle qui conduisait le véhicule. Ivan meurt ? Dans le dernier chapitre de la série espagnole de Netflix elle se réveille, mais Patrick n’est plus à ses côtés car il est parti avec son père et ses sœurs.

La sixième saison de « Elite » se termine avec Isadora donnant une chance à Didac. Cependant, après leur baiser romantique, quelqu’un tire depuis une voiture noire. Qui est la prochaine victime ?