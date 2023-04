Les frères Russo discutent de la possibilité d’extraction 3 avant la sortie de Sequel

Comme la sortie de Extraction 2 approches, les frères Russo ont récemment évoqué la possibilité d’un troisième film dans la franchise. Extraction, le film original de Netflix sorti en avril 2020, était une bouffée d’air frais dans le genre thriller d’action. Le film a été réalisé par Sam Hargrave, qui avait auparavant travaillé comme coordinateur de cascades sur plusieurs films de Marvel Cinematic Universe. Hargrave a apporté son expérience dans la chorégraphie de scènes de combat et de cascades à Extraction, qui présente certaines des séquences d’action les plus intenses de ces dernières années. Le film suit l’histoire de Tyler Rake, joué par Chris Hemsworth, un ancien soldat devenu mercenaire chargé de sauver un garçon kidnappé. La représentation de Rake par Hemsworth a été saluée pour son caractère physique et sa profondeur émotionnelle, faisant du personnage plus qu’une simple machine à tuer insensée. Le succès de Extraction a provoqué l’annonce d’une suite.

Dans une interview avec Collider, Joe Russo, qui a travaillé sur le scénario des deux premiers films, n’a pas confirmé si Extraction 3 est actuellement en développement. Cependant, il a dit que c’était une possibilité si la suite était bien accueillie par le public. Russo a reconnu qu’il y avait de la place pour plus d’histoires dans le Extraction univers, en particulier après certaines des surprises auxquelles les téléspectateurs peuvent s’attendre dans Extraction 2.

« Je veux dire, vous ne voulez jamais anticiper la réponse du public, mais il y a certainement de la place pour une Extraction 3. Il y a quelques surprises dans Extraction 2 qui pourraient ouvrir le monde d’Extraction, en plus, je pense que Sam Hargrave a fait un incroyable travail avec ce film, et je pense qu’il a dépassé le premier. »





Netflix

Extraction 2 est basé sur le roman graphique Ciudad d’Ande Parks, qui a inspiré le film original. Chris Hemsworth est sur le point de reprendre son rôle de Tyler Rake, qui sera chargé de sauver la famille d’un gangster géorgien d’une prison fortement fortifiée. La première bande-annonce du film offre un aperçu de l’action palpitante à laquelle le public peut s’attendre. Les séquences présentées dans la bande-annonce promettent d’être encore plus intenses et époustouflantes que celles du premier film, avec des explosions, des coups de feu et des combats rapprochés en bonne place.

En plus de jouer dans le film, Hemsworth est également l’un des producteurs aux côtés des frères Russo et du réalisateur Sam Hargrave. Le casting comprend également plusieurs acteurs talentueux, dont Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt, Golshifteh Farahani et Tinatin Dalakishvili, qui apportent tous leur propre style au film. Le projet dispose également d’une solide équipe de producteurs exécutifs, dont Steve Scavelli, Benjamin Grayson, Stephen McFeely, Christopher Markus et Jake Aust, qui ont tous une vaste expérience dans l’industrie cinématographique.

Extraction 2 est prévu pour le 16 juin 2023.