C’était la relation amoureuse de Lily Collins et Jamie Campbell Bower

Lily Collins et Jamie Campbell Bower ont eu une romance il y a longtemps, et les deux coïncident avec un moment très populaire. Comment était cette relation et pourquoi se sont-ils séparés ?

©GettyC’était la relation amoureuse de Lily Collins et Jamie Campbell Bower.

Émilie à Paris et choses étranges sont deux des grands succès du service de streaming Netflix Actuellement. Cependant, ce n’est pas la seule coïncidence que ces deux séries ont, puisque leurs protagonistes, Lily Collins et Jamie Campbell BowerIls ont eu une liaison dans le passé. Les interprètes d’Emily et Vecna ​​​​ont eu une histoire d’amour intéressante, mais pour différentes raisons, ils n’ont pas pu la faire fonctionner. Parce que?

Les deux acteurs se sont rencontrés lors du tournage de Shadowhunters ville d’os, un film basé sur le livre City of Bones de Cassandra Clare. Le long métrage est sorti sur grand écran en 2013, mais ils ont coïncidé avec leur tournage à Toronto et à New York en juillet de l’année précédente. Pendant les enregistrements, ils ont commencé à s’entendre et à la sortie du film, avec la tournée de presse incluse, ils étaient déjà officialisés en tant que couple amoureux.

Au cours de leur première année, quelque chose s’est passé, puisqu’ils ont eu une première rupture en 2013, mais la réalité est qu’ils étaient toujours proches et en mai 2015, la réconciliation est devenue officielle lorsque l’actrice a publié une photo d’eux en train de s’embrasser et une description qui disait : « La vie fonctionne de manière misérable ». À l’époque, ils étaient considérés à Hollywood comme l’un des couples préférés des fans.

Ils s’aimaient tellement qu’ils ont décidé de se faire tatouer ensemble une phrase qui dit : « L’amour pour toujours et à jamais », qu’aucun n’a effacé ou recouvert d’un autre dessin. En 2018, ils se sont à nouveau séparés et les followers des artistes ont remarqué une certaine étincelle en eux, puisqu’il y a eu un échange de commentaires qui aurait pu raviver le couple. Cependant, ils ne sont jamais revenus et les deux ont fait une vie à part.

La romance a pris fin en juillet 2018 et les médias ont affirmé que les deux avaient une longue histoire qui les a amenés à être proches, mais ils ont tout pris pour indiquer que leurs chemins ne menaient pas à la même destination et ont décidé de se séparer en bons termes. . Actuellement, Lily Collins est mariée au scénariste et réalisateur américain Charlie McDowell, tandis que Jamie Campbell Bower reste célibataire.

