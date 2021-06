17 juin 2021 13:04:25 IST

Twitter a dévoilé le 16 juin une nouvelle version qui permet aux utilisateurs de langue arabe d’être traités comme des femmes plutôt que des hommes, dans le but d’utiliser un « langage inclusif » sur la plate-forme, populaire dans le monde arabe.

Les verbes et les adjectifs arabes ont à la fois des formes masculines et féminines, y compris des verbes impératifs tels que « tweeter » et « explorer » que l’on trouve sur les applications de médias sociaux.

« Dans certaines langues, comme l’arabe, les mots peuvent être féminins ou masculins, mais nous avons manqué un moyen pour les gens de nous dire comment ils veulent être adressés », a déclaré Twitter dans un communiqué.

« Donc, aujourd’hui, nous introduisons un nouveau paramètre linguistique qui reconnaît et prend mieux en charge la forme féminine arabe. »

Twitter a également publié une vidéo montrant des tweets d’utilisatrices critiquant l’absence de telles formes féminines sur les principaux réseaux sociaux.

« Nous savons qu’il y a encore du travail à faire pour que notre service reflète la variété des voix à travers le monde », a-t-il déclaré.

Dans une région où la plupart des médias traditionnels ne critiquent que peu ou pas les élites politiques, de nombreux jeunes se sont tournés vers les plateformes de médias sociaux pour parler plus librement – ​​un phénomène qui a joué un rôle clé dans les soulèvements du printemps arabe de 2011.

