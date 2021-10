« Masters of the Universe » présente un nouvel aperçu de son redémarrage

Le premier aperçu de la dernière partie de « Masters of the Universe: Revelation » est enfin arrivé sur nos écrans, qui présentera la conclusion définitive du conflit féroce entre He-Man et Skelletor, qui sont débattus dans une dernière bataille pour la finale destination d’Eternia et la magie qui maintient l’univers en marche

Le cinéaste et scénariste Kevin Smith revient une fois de plus pour continuer l’histoire du prince Adam et de ses amis, qui doivent désormais affronter leur ennemi mortel qui a pris la forme de « Skelegod » après s’être emparé de l’épée du pouvoir, prenant possession du Château Greyskull ensemble avec ses forces du mal.

La première partie de cette histoire trépidante a été la cible de quelques critiques en raison de la brève présence d’Adam et de son alter ego He-Man avant sa « mort » après la bataille avec Skelletor dans le premier épisode. Cependant, Kevin Smith a souligné à plusieurs reprises que la première partie était prévue pour développer le personnage de Teela, qui était souvent laissé en arrière-plan dans la série originale.

Mark Hamill revient jouer Skelletor, tandis que Chris Wood prête à nouveau sa voix au prince Adam, accompagné d’un casting all-star composé de grands talents tels que Sarah Michelle Gellar, Liam Cunningham, Lena Headey, Kevin Conroy, Alicia Silverstone, Justin Long, parmi tant d’autres.

Cette série est complètement étrangère à « He-Man and the Masters of the Universe », une nouvelle série que Netflix prépare avec une animation 3D pour un public plus enfantin. De plus, Sony Pictures a tenté de porter la franchise sur grand écran après les résultats inégaux du film d’action en direct sorti en 1987.