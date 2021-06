GTA Online : les serveurs PS3 et Xbox 360 seront bientôt hors ligne, les sauvegardes du jeu seront supprimées

GTA en ligne est aussi presque ravi 8 ans après la sortie énorme popularité et obtient de Rockstar Games encore et encore Mises à jour du contenu. Mais sur le Playstation 3 et le Xbox 360 sera bientôt le Prise tirée.

Rockstar met fin à la fonctionnalité en ligne de plusieurs jeux

Rockstar Games a annoncé dans son propre article de blog que le Fonctions en ligne et multijoueur pour « GTA Online » et Max payne 3 ainsi que le suivi du site Web pour La Noire éteint devenir. Cependant, cela n’affecte que les versions des jeux pour PlayStation 3 et Xbox 360.

Pour ça Fois sera le Services désactivés:

GTA en ligne 16 septembre : Les microtransactions pour PS3 et Xbox 360 ne sont plus possibles 16 décembre : GTA Online et le suivi du site Web via Rockstar Games Social Club seront désactivés

Max payne 3 16 septembre : Toutes les fonctions multijoueurs et le suivi du site Web via Rockstar Games Social Club seront désactivés

La Noire 16 septembre : Le suivi du site Web via le Rockstar Games Social Club sera désactivé



Max Payne 3 et LA Noire sont concernés par l’arrêt des serveurs. © Jeux Rockstar

Chose intéressante, il semble y avoir un jeu de cette vague pas affecté être: Red Dead Redemption. L’épopée occidentale sera aussi après le 16 décembre continuer à offrir le multijoueur en ligne. On ne sait pas encore combien de temps ce sera le cas.

Que faire si les serveurs sont hors ligne de GTA Online sur PS3 et Xbox One

L’assistance de Rockstar Games en propose d’autres dans un article FAQ questions ouvertes au serveur de « GTA Online » répondu.

Probablement question la plus importante est de savoir si vous possédez le vôtre But depuis la PS3 ou la Xbox 360 vers d’autres plateformes. La réponse fracassante à cela est : malheureusement NON. Ce sera certainement pas donner pour reprendre en quelque sorte votre personnage et devoir revenir aux autres versions complètement de l’avant pour commencer.

Choc pour les joueurs de GTA Online sur PS3 et Xbox 360 : votre partie sauvegardée sera bientôt perdue pour toujours ! © Rockstar Games / 45secondes.fr

Également Microtransactionscomment acheter de Cartes de requin, devient Pas en rétrospective remboursé ou de quelque manière que ce soit transférable être. Cela est dû au fait que les objets virtuels sont envoyés aux Plateforme liée sont. Tu devrais faire ça être conscient de toute urgenceau cas où vous envisagez toujours d’acheter une carte requin dans les semaines à venir.

Donc, si vous deviez toujours jouer à « GTA Online » sur PlayStation 3 ou Xbox 360, alors vous devrez sortir du vôtre très bientôt Progrès pour toujours dire au revoir.