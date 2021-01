Twitter, Facebook et Instagram bloquent le compte de Donald Trump: ce sont les raisons qu’ils invoquent pour le faire maintenant

La présidence de quatre ans de Donald Trump prend fin en même temps que les grands réseaux sociaux décident de bloquer votre compte. Ses tweets incendiaires avaient déjà suscité la controverse, mais ils n’avaient été étiquetés que comme potentiellement dangereux pour alerter les utilisateurs. Désormais, à la suite de l’attaque du Capitole des États-Unis, Twitter, Facebook et Instagram ont décidé de geler temporairement le compte de Donald Trump, avec le message explicite que s’il continue de violer leurs règles d’utilisation, la suspension sera définitive.

Le message représentant le tournant était une vidéo enregistrée pendant l’assaut. Cela montrait que Trump répétait les fausses déclarations sur la fraude électorale et exprimait son amour pour les manifestants avant de leur dire de rentrer chez eux. La vidéo, publiée sur ses différentes chaînes, a été initialement taguée puis supprimée.

Quelle explication donne Twitter

« En raison de la situation de violence sans précédent et en cours à Washington DC, nous avons exigé la suppression de trois tweets de Donald Trump, qui ont été publiés aujourd’hui par violations graves et répétées de notre politique d’intégrité civique« , expliqué Twitter via votre compte de sécurité.

En conséquence, le compte de Trump sera « verrouillé pendant 12 heures après la suppression de ces tweets. S’ils ne sont pas supprimés, le compte restera verrouillé ». Pour le moment, les tweets ont été supprimés et Donald Trump n’a rien posté sur son compte officiel. Twitter ajoute un message d’avertissement expliquant que « les violations futures des règles Twitter entraîneront une suspension permanente« Autrement dit, si Trump publie un autre tweet qui enfreint la règle, il procéderait à suspendre le compte.

Les violations futures des règles de Twitter, y compris nos politiques d’intégrité civique ou de menaces violentes, entraîneront la suspension permanente du @realDonaldTrump Compte. – Sécurité Twitter (@TwitterSafety) 7 janvier 2021

«Nous continuerons d’évaluer la situation en temps réel» et «nous tiendrons le public informé, même si une nouvelle escalade est nécessaire», explique le réseau social. La raison du blocage du compte peut être tirée de la phrase suivante: « Notre politique d’intérêt public, qui guide notre action de conformité dans ce domaine depuis des années, se termine là où nous croyons que le risque de préjudice est le plus grand et / ou le plus grave« .

Twitter a deux pages où il explique les critères qu’il applique. D’une part, c’est ‘Politique d’intégrité civique‘et de l’autre un document qui tourne autour du’Les leaders mondiaux sur Twitter: principes et approche».

Facebook rejoint le blocus

Environ une heure après que Twitter a annoncé l’interdiction temporaire du compte de Donald Trump, Facebook a publié une déclaration en réponse aux incidents violents à Washington DC.

Guy Rosen, vice-président de l’intégrité chez Facebook, explique dans son compte personnel que « c’est une situation d’urgence » et qu’ils enlèvent l’accès au compte car « dans l’ensemble, nous pensons que cela contribue plutôt que de réduire le risque de violence continue« .

Il s’agit d’une situation d’urgence et nous prenons des mesures d’urgence appropriées, notamment en supprimant la vidéo du président Trump. Nous l’avons supprimé parce que, dans l’ensemble, nous pensons qu’il contribue plutôt que de réduire le risque de violence continue. – Guy Rosen (@guyro) 6 janvier 2021

Selon Facebook, la page Facebook de Donald Trumo a été verrouillé pendant 24 heures. De plus, à partir de Facebook, ils expliquent qu’ils recherchent et éliminent le contenu qui soutient l’assaut contre le Capitole, appelle à l’utilisation d’alarmes ou incite à des manifestations dans la capitale.

Dans le cas de Trump, ses dernières vidéos s’adressant aux manifestants ont été supprimées. En ce qui concerne les fausses allégations de fraude électorale, Facebook ajoute un message expliquant que « Joe Biden a été élu président avec des résultats certifiés par les 50 États ».

Instagram et YouTube bloquent et suppriment également les publications de Trump

Adam Mosseri, PDG d’Instagram, a publié sur son compte que le blocus du président Trump était également effectif sur Instagram pendant 24 heures, sans donner plus de détails que ceux fournis par Facebook.

Nous verrouillons également le compte Instagram du président Trump pendant 24 heures. https://t.co/HpA79eSbMe – Adam Mosseri 😷 (@mosseri) 7 janvier 2021

Dans le cas de YouTube, la vidéo de Trump s’adressant aux manifestants a également été supprimée pour «violation des politiques de diffusion de la fraude électorale». D’autres réseaux tels que Snapchat ont également décidé de bloquer l’accès de Trump à leurs comptes.

