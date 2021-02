Test du HP Spectre x360 15: un joli écran qui est le meilleur sur un bureau

Le HP Spectre x360 15 est une excellente leçon sur les compromis entre ordinateurs portables. Le modèle de luxe est disponible dans de nombreuses configurations Supprimez le lien non-produit, d’un avec des graphiques intégrés et un écran LCD de base à un avec un écran 4K OLED luxueux et des graphiques Nvidia GeForce GTX 1650 Ti Max-Q. Bien qu’ils soient tous beaux à l’extérieur, l’expérience que vous obtenez – et le prix que vous payez – peuvent varier considérablement en fonction des choix que vous faites à l’intérieur.

Cet ordinateur portable 2020 fonctionne mieux dans l’ensemble

Dans notre cas, nous avons testé la version la plus sophistiquée de HP – avec cet écran OLED 4K et des graphiques discrets – et l’avons trouvée plus convaincante en tant que remplacement de bureau. L’écran est magnifique, en particulier pour les jeux d’entrée de gamme, et le clavier est exquis. Même la qualité audio est étonnamment bonne.

D’un autre côté, l’ordinateur portable chauffe, ne dure pas longtemps avec une charge et ne répond pas aux performances attendues sur les tâches informatiques lourdes. Un ordinateur portable Lenovo Yoga C940 15 plus ancien que nous avons testé l’année dernière a été plus performant dans de nombreux cas. Choisir des pièces bas de gamme aiderait, mais vous perdriez alors une partie de ce qui rend le Spectre x360 15 si agréable à utiliser en premier lieu.

Spécifications techniques

Le modèle HP Spectre x360 15 que nous avons testé coûte actuellement 1650 € sur HP.com et comprend les spécifications techniques suivantes:

Processeur Intel Core i7-10750H

NVidia GeForce GTX 1650 Ti avec GPU Max-Q

Écran tactile AMOLED de 15,6 pouces avec une résolution de 3840 x 2160

16 Go de RAM DDR4-2666

Disque SSD de 1 To avec mémoire Intel Optane de 32 Go

Webcam HD avec obturateur de confidentialité

Lecteur d’empreintes digitales et reconnaissance faciale

Côté gauche: HDMI, prise casque

Côté droit: un port USB-A 3.0, deux ports SuperSpeed ​​USB 10 Gbps (anciennement appelés USB-C 3.2 Gen 2), un avec Thunderbolt 3

Dimensions: 14,17 x 8,91 x 0,79 pouces

Poids: 4,23 livres, 5,07 livres, adaptateur secteur compris

Jared Newman / IDG Un port HDMI de taille normale est toujours agréable à avoir, même si l’écran du Spectre a fière allure.

Conception et affichage

HP consacre beaucoup d’énergie de conception à sa gamme phare Spectre, et ce modèle 15 pouces est mieux décrit comme «blingy». Le châssis est une seule pièce d’aluminium usiné CNC avec des bords inclinés – excusez-moi, «taillés en pierres précieuses» – faisant saillie vers l’extérieur autour de la périphérie de l’ordinateur portable. Les deux coins intérieurs sont inclinés pour loger le bouton d’alimentation d’un côté et un port USB-C de l’autre. La grille du haut-parleur suit un motif similaire en forme de losange. Autour du clavier, le Spectre x360 a une légère inclinaison vers le bas, donnant à la surface un aspect presque coussiné. Les évents des deux côtés aident à souffler l’air chaud.

Même ses combinaisons de couleurs distinctives portent des noms poétiques. «Nightfall Black» (gris foncé) avec «Copper Luxe» est la garniture de notre unité, ou «Poseidon Blue» (bleu profond) avec «Pale Brass» est l’autre. (Si vous recherchez une simple teinte argentée, elle est disponible dans le lien Spectre x360 14Remove non-produit.)

Jared Newman / IDG Il ne fait aucun doute que le design «gem-cut» du Spectre x360 est adapté aux autres ordinateurs portables.

Comme son nom l’indique, le Spectre x360 15 est également un ordinateur portable convertible, dont l’écran tactile peut pivoter à 360 degrés en mode tablette. Cette flexibilité est agréable à avoir, mais notez qu’un stylet est vendu séparément et que la partie de l’écran est si lourde qu’elle a tendance à basculer sur vos genoux.

L’écran OLED est vraiment magnifique, avec des noirs profonds, des couleurs riches et une prise en charge de la vidéo HDR. Bien que les écrans OLED aient tendance à avoir une luminosité plus faible que les écrans LED, ils ont également des niveaux de contraste plus élevés. J’ai pu utiliser confortablement le Spectre x360 15 avec l’écran face à la fenêtre par une journée ensoleillée. HP permet également aux utilisateurs de basculer entre différents espaces colorimétriques, vous pouvez donc utiliser Adobe RVB pour l’édition de photos et DCI-P3 pour regarder des films.

Jared Newman / IDG Les logiciels HP peuvent basculer entre plusieurs profils de couleurs différents.

Clavier et trackpad

Le Spectre x360 15 possède l’un des meilleurs claviers que vous trouverez sur un ordinateur portable aujourd’hui. La base est robuste; les touches sont vives sans se sentir trop rigides; et c’est calme aussi. La conception bord à bord laisse la place à un pavé numérique qui ne se sent pas à l’étroit, et la police extra-large sur les touches est une touche pratique.

Jared Newman / IDG Taper sur le clavier du HP Spectre x360 15 est un délice, bien que le trackpad soit du côté trapu.

Le trackpad est décent selon les normes de Windows, avec une surface lisse et un mécanisme de clic qui ne présente pas trop de résistance. Mais comme presque tous les autres ordinateurs portables Windows, ce clicker devient beaucoup plus rigide vers le haut du trackpad, et la surface elle-même est du côté squat – une conséquence naturelle des efforts de HP pour réduire le profil de l’ordinateur portable par rapport au modèle de l’année dernière. D’une certaine manière, l’utilisation par HP d’un format d’affichage 16: 9 commence à se sentir comme un fardeau ici – un écran plus grand laisserait également de la place pour un trackpad plus grand.

Webcam, sécurité, audio

La webcam du Spectre x360 15, à elle seule, n’a rien de spécial – une simple résolution de 720p, comme vous le trouverez dans la grande majorité des ordinateurs portables. Il produit une vidéo quelque peu granuleuse et fonctionne mieux dans des conditions d’éclairage idéales.

Pourtant, l’ordinateur portable se distingue par certaines des fonctionnalités ajoutées par HP autour de l’appareil photo lui-même. Le microphone à double matrice produit un son riche pour les appels vocaux et le chat vidéo, et le clavier dispose d’un bouton de coupure du microphone dédié. Il y a un coupe-circuit de webcam physique sur le côté droit de l’ordinateur portable (encore une rareté), et la caméra est flanquée de scanners d’iris pour la reconnaissance faciale Windows Hello. (Il y a aussi un lecteur d’empreintes digitales.)

Jared Newman / IDG L’interrupteur d’arrêt de la webcam du Spectre x360 15 se trouve juste à gauche du port USB-A.

La qualité sonore est également une caractéristique remarquable. Les haut-parleurs de marque Bang & Olufsen émettent de la musique à des volumes beaucoup plus forts que la plupart des ordinateurs portables (y compris l’impressionnant Lenovo Yoga C940 14). Ils ne sont toujours pas idéaux pour la lecture de musique en raison d’un manque de réponse des basses, mais l’audio fort et net devrait être utile pour regarder des vidéos YouTube, jouer à des jeux ou diriger l’inévitable chat vidéo.

Performance

Le HP Spectre x360 15 est un peu une bête étrange sur le plan des performances. Bien qu’il gère assez bien les jeux d’entrée de gamme, il a également tendance à fonctionner à chaud, à augmenter ses ventilateurs et à réduire la puissance de traitement pour les tâches informatiques fastidieuses.

Ce comportement est le plus évident dans notre benchmark utilisant l’utilitaire gratuit HandBrake pour encoder un gros fichier vidéo. Comme il s’agit d’un test prolongé et gourmand en ressources processeur, les défis thermiques du Spectre x360 15 se sont clairement manifestés. Bien qu’il dispose d’un processeur Intel Core i7-10750H costaud qui devrait théoriquement se frayer un chemin à travers cette tâche, son temps moyen de 49 minutes et 22 secondes est plus proche de ce que vous obtiendriez d’un ordinateur portable fin et léger (temps indiqué en secondes, au dessous de).

Jared Newman / IDG Il n’y a pas de problème: l’encodage vidéo est beaucoup plus lent que ce que vous attendez d’un processeur de la série H de 10e génération.

Un modèle similaire est apparu dans le benchmark Work 8 de PCMark, qui simule une gamme de tâches de productivité bureautique. Ici, même le processeur de la série U de 10e génération de l’Ultra PC 17 de LG (un ordinateur portable de 17 pouces non convertible) a surpassé le Spectre x360 15.

Jared Newman / IDG Bien que ce ne soit pas vraiment perceptible dans le monde réel, les scores de référence de productivité du Spectre x360 15 ne sont pas stellaires.

Ces problèmes disparaissent lorsque le Spectre x360 15 ne fait pas face à de lourdes charges de travail pendant des périodes prolongées. Ses scores Cinebench, par exemple, étaient plus conformes aux attentes, battant plusieurs ordinateurs portables dotés de processeurs inférieurs. Contrairement à HandBrake et PCMark, le test Cinebench ne dure qu’environ une minute, ce qui présente moins de menace thermique. Même ici, cependant, l’ancien processeur de 9e génération du Yoga C940 15 de Lenovo s’est mieux comporté.

Jared Newman / IDG Les scores Cinebench, qui ne testent le processeur que sur une courte période, étaient plus conformes aux attentes.

Le HP Spectre x360 15 a montré des performances médiocres dans nos benchmarks de jeu. Jetez un œil à FireStrike 1.1 de 3DMark, qui teste les PC de jeu hautes performances à 1080p avec DirectX 11. Alors que le Spectre x360 15 a devancé le Lenovo Yoga C940 15 convertible, les ordinateurs portables non convertibles comme le Dell XPS 15 9500 ont généralement mieux performé.

Jared Newman / IDG Si vous optez pour l’option GeForce GTX 1650 du Spectre, vous obtiendrez des performances de jeu décentes, mais d’autres ordinateurs portables font mieux avec le même GPU.

Le Spectre x360 est tombé près du bas du tas dans Rise of the Tomb Raideroutil de référence de, avec une moyenne de 43,61 images par seconde.

Jared Newman / IDG Rise of the Tomb Raider est un exemple où le Spectre x360 15 est en deçà de 1080p 60fps aux réglages les plus élevés.

La baisse des fréquences d’images n’a pas été aussi dramatique en Terre du Milieu: Ombre du Mordor, mais le Spectre x360 15 finissait toujours bien derrière le XPS 15 9500 de Dell et le Nitro 5 d’Acer.

Jared Newman / IDG L’ordinateur portable de HP s’en sortait un peu mieux Terre du Milieu: Ombre du Mordor.

Pour les jeux d’entrée de gamme, ces scores moyens peuvent ne pas avoir trop d’importance. Le Spectre x360 15 était capable de gérer confortablement une résolution de 1080p et 60 fps avec des paramètres graphiques élevés dans les deux Star Wars: Battlefront 2 et Chiens de garde 2. Itinérance des vastes cartes complémentaires dans Descendeurs a provoqué une baisse des fréquences d’images, bien que je soupçonne que c’était plus un problème de processeur qu’un problème de GPU.

Mais si vous prévoyez de faire beaucoup de montage vidéo, les performances du processeur du HP Spectre x360 15 deviennent plus préoccupantes. Et pour la productivité générale du bureau, ce n’est pas un choix idéal si vous prévoyez de ne pas utiliser le chargeur pendant de longues périodes. Lors de notre test de batterie, le HP Spectre x360 15 n’a réussi à durer que 6 heures et 45 minutes, bien derrière ses concurrents avec des spécifications similaires.

Jared Newman / IDG Le modèle Spectre x360 15 OLED obtient une autonomie de batterie lamentable par rapport aux autres ordinateurs portables haut de gamme. HP promet des durées d’exécution plus élevées pour les modèles non OLED.

Ce résultat illustre clairement le coût de l’étonnant écran OLED 4K du Spectre. Même le XP3 15 9500 de Dell (avec un panneau de résolution de 3840×2400) a fonctionné beaucoup plus longtemps.

Cela nous ramène à notre point précédent sur les compromis. L’écran OLED 4K du HP Spectre x360 est une joie à voir. L’ordinateur portable offre un son net, des fonctionnalités de sécurité soignées et un clavier délicieux. Pourtant, pour un ordinateur portable haut de gamme, ce n’est pas tout à fait le cheval de bataille auquel vous vous attendez.

