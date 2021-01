GTA Online Cayo Perico Heist: Comment se rendre rapidement à la propriété par le tunnel des eaux usées (Guide)

le Cayo Perico Heist dans GTA en ligne vous mène sur l’île privée du baron de la drogue El Rubio pour voler les soi-disant documents Madrazo. Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience avec le vol, cela peut s’avérer beaucoup plus difficile et angoissant qu’il ne l’est en réalité. La propriété entière, tout comme le complexe de villas d’El Rubio, est fortement gardée. Mais il existe quelques trucs et astuces qui peuvent rendre le vol assez facile. Dans ce qui suit, nous expliquons comment vous pouvez entrer dans la propriété sans trop d’effort.

Le mot magique dans ce cas est Tunnel d’égout (Tunnel de drainage), qui est sous l’eau et vous conduit directement dans la villa sans qu’aucun gardien ne vous alerte. Souhaitez-vous ce chemin comme Infiltration et point d’accès à la propriété utilisation, vous devez l’explorer à l’avance. Pour ce faire, démarrez le Mission de portée sur Cayo Perico.

Où est le tunnel d’égout à Cayo Perico?

Ledit tunnel d’égout est situé à l’extrême sud de l’île à l’arrière de la propriété sous l’eau et monte à travers les falaises.

Nous vous recommandons de voler un bateau au nord ou au quai principal de l’île afin de pouvoir faire le tour de Cayo Perico aussi rapidement et confortablement que possible. Vous pouvez bien sûr aussi nager, mais cela prendrait beaucoup plus de temps. Une fois que vous avez atteint le point marqué, plongez un peu et le nouveau point d’accès devrait avoir été détecté avec succès.

Comment puis-je accéder à la propriété par le tunnel d’égouts?

Mais il y a un autre hic: Le tuyau d’égout est bloqué par une lourde grille. Donc, sans les bons outils, vous n’entrerez pas dans la propriété grâce à cela. Alors terminez la mission et retournez à Los Santos. Une fois dans la ville, vous allez au Kosatka et ouvrez l’écran de planification. Sous l’option équipement Dans le meilleur des cas, vous avez déjà déverrouillé les outils nécessaires tels que la charge de coupe, le coupe-plasma et le dispositif de clonage d’empreintes digitales. Facultatif, cependant, est le quatrième outil du groupe: la torche coupante!

Vous avez probablement déjà deviné que cet outil particulier est nécessaire pour ouvrir la grille. Commencez maintenant la mission correspondante, entrez dans votre moineau et volez vers l’endroit marqué. La torche coupante est sur un chantier de constructiongardé par des gardes de sécurité armés. Éliminez l’ennemi avec les missiles de votre hélicoptère et recherchez la torche coupante sur le chantier. Vous verrez plusieurs cas d’outils avec une flèche, dans l’un de ces cas, vous trouverez les outils dont vous avez besoin. Retournez à Kosatka et commencez le braquage.

Sélectionnez maintenant le Kosatka comme véhicule d’approche et le tunnel d’égout comme point d’infiltration et d’accès à la propriété. Au début du vol, vous êtes en combinaison de plongée à proximité immédiate du tunnel d’égouts. Nagez dessus et retirez la grille.

Dans une cinématique, vous montez à l’échelle et vous êtes déjà entré dans la villa sans être remarqué. Nous vous décrivons la suite de la procédure dans notre solution complète complète. Avez-vous des questions, veuillez nous les écrire dans les commentaires.

