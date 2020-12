"Shingeki no Kyojin" 4x04: Eren et Reiner se rencontrent et tout ce qui s'est passé dans "Attack on Titan" Saison 4 Episode 4

Le quatrième épisode de la saison 4 de « Shingeki no Kyojin”Continue à montrer davantage la vie des habitants de Marley, bien qu’il soit également évident les énormes problèmes d’inégalité qu’ils ont avec les Eldiens, le peuple qui a hérité des pouvoirs titanesques et causé des ravages dans les guerres antiques.

Maintenant le eldiens même un petit groupe de familles victimes de discrimination de la part d’autres membres de Marley. Au sein de ce groupe, certains les enfants ont été choisis pour être les porteurs suivants des pouvoirs titanesques, puisqu’en théorie un humain ne supporte que 13 ans avec le pouvoir en vous.

Dans les épisodes précédents, les fans ont vu comment quatre ans se sont écoulés après le conflit dans le Île Paradis, et ils se sont rencontrés Falco, Gabi et d’autres enfants qui cherchent à être choisis pour exercer un pouvoir titan et ainsi honorer leur famille. De plus, on a vu que Eren avait déjà infiltré Marley et rencontré Falco à l’extérieur d’un hôpital.

Que s’est-il passé dans le épisode 4 de la saison 4 de « Shingeki no Kyojin« ? Ici, nous allons vous dire tout ce qui s’est passé dans le nouveau chapitre, mais soyez prudent. Il y aura SPOILERS pour ceux qui ne suivent que l’anime, vous êtes donc déjà prévenu.

QUE SE PASSE-T-IL DANS «SHINGEKI NO KYOJIN» 4X04?

Gabi prouve qu’elle est plus que prête à hériter du pouvoir titanesque (Photo: Crunchyroll)

Après avoir connu l’histoire de Reiner Et depuis qu’il est devenu soldat, la série prend désormais un tour pour se concentrer sur le festival de Marley de choisir les successeurs des puissances titanesques. L’épisode commence par Falco converser avec Eren encore une fois, qui vous demande d’envoyer des lettres pour lui afin qu’ils ne découvrent pas qu’il va bien et qu’il n’a pas besoin d’être à l’hôpital.

Le récit saute au siège de Marley, où le famille Tybur il était venu discuter de son implication dans de futurs conflits. Ici les fans se rencontrent Willy Tybur, le chef de famille de Tybur qui fait partie de la progéniture eldiana, bien que beaucoup les respectent pour le passé de leur famille.

Eren rencontre son grand-père à l’hôpital (Photo: Crunchyroll)

Celui-ci parle au général Magath à propos de ses projets et lui dit qu’il révélera le secret de famille Tybur au festival, ainsi que de lui demander de travailler avec lui. Autre jour, Reiner informera le général Magath ce qu’il sait des tactiques de guerre, mais il ignore ses paroles. Ensuite, il va se joindre aux autres guerriers eldiens qui manient les pouvoirs titanesques pour assister à l’entraînement de Gabi, Falco et d’autres.

Ici Falco gagne une course et tout le monde célèbre son triomphe, en plus de mentionner plus tard qu’il s’efforce et tout pour Gabi, mais ne précise pas le plan Reiner pour sauver sa vie. Lors d’une réunion des hauts gradés de la ville le lendemain, Willy fait un pas en avant pour prononcer un discours, disant qu’il comprend la haine envers eldiens pour tous les dégâts qu’ils ont causés et qui en révélera la solution lors de l’élection des héritiers au pouvoir des Titans.

Les soldats de Marley après le premier jour du festival (Photo: Crunchyroll)

Le programme revient avec Eren, qui a déjà envoyé plusieurs lettres à son « famille”Et il rencontre son grand-père, qui se présente comme médecin mais qui a finalement été un autre patient hospitalisé pour le traumatisme causé par le père de Eren. Sans émotion, il entend son grand-père et le voit partir avec les infirmières.

Gabi se réveille tard le jour du festival, mais ses amis et autres guerriers eldiens Ils l’emmènent dans différents endroits pour qu’elle puisse essayer tous les plats du festival. L’estomac plein et fatigué, ils vont tous se reposer au siège. Le jour de l’élection des héritiers aux pouvoirs titanesques, Falco demande Reiner une faveur.

Zeke donne à Falco la permission de Reiner de l’accompagner (Photo: Crunchyroll)

Zeke leur dit qu’il est encore temps, alors Falco prend à Reiner dans un sous-sol où Eren les attendait dans son fauteuil roulant. Le chapitre se termine par Eren en disant « Reiner, ça fait quatre ans», Pour montrer ensuite la surprise du soldat avec une peur inconcevable, tout en Eren il garde son attitude sérieuse et sans émotion.