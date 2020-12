Twitch annonce que l’utilisation de certains mots sur la plate-forme est maintenant contre le TOS, qui aurait été interdit

Twitch lutte vaillamment pour s’assurer qu’en tant que plate-forme, elle ne tombe pas et ne devienne pas un cloaque absolu.

En tant que leader de l’industrie en termes de plateformes de streaming disponibles en ligne (par une marge monumentale, la dernière fois que nous avons regardé), il y a une impulsion carrément sur les épaules du géant pour ouvrir franchement la voie en termes de curation communautaire et d’orientation sans jamais paraître trop tyrannique dans sa méthodologie.

Twitch évolue également en tandem avec sa communauté par nécessité: les streamers Twitch créent des communautés autour d’eux sur Twitch lui-même qui peuvent souvent entrer dans le monde des chaînes Discord afin que les fans partageant les mêmes idées puissent se rassembler.

Il y a très peu de gens qui veulent réellement passer du temps dans un puisard, empiriquement parlant, mais il y a aussi peu de gens qui veulent se sentir comme si chacun de leurs mouvements était surveillé et vérifié.

Cela nous amène aux événements actuels, où les membres du personnel de Twitch déclarent que les mots «simp», «incel» et «virgin» sont désormais contraires aux conditions d’utilisation actuelles de Twitch; briser sciemment le TOS de Twitch peut entraîner une interdiction.

Twitch dit maintenant que vous ne pouvez plus appeler les autres « simp », « incel » et « vierge » car ils le sont maintenant contre TOS, ainsi que les emotes relatives au terme simp Twitch bébé, qu’est-ce que tu fais? – Rod Breslau (@Slasher) 16 décembre 2020

s’il vous plaît ne m’appelez pas un simp je vous signalerai à la police Twitch et aux autorités Internet, merci – Rod Breslau (@Slasher) 16 décembre 2020

Le fait que l’hôtel de ville de Twitch de ce matin ait été conçu pour résoudre le fossé croissant entre Twitch et la communauté qu’ils tentent de servir (et doit survivre en tant qu’entreprise) et a fini par susciter encore plus de frustrations entre les deux, est un moment fantastique d’ironie. .

La mairie de Twitch était censée répondre aux préoccupations urgentes importantes de la communauté (DMCA) et tout ce qu’elle a réussi à faire était de frustrer et d’énerver encore plus tout le monde. travail vraiment impressionnant du PDG Emmett Shear et de la COO Sara Clemens – Rod Breslau (@Slasher) 16 décembre 2020

Certains notent que l’interdiction du terme «vierge» semble en quelque sorte discréditer ceux qui n’ont pas encore eu de rapports sexuels, renforçant ainsi l’utilisation du terme comme étant essentiellement dérogatoire.

Twitch a déclaré dans une annonce ultérieure que l’intention et le contexte importaient, bien que l’interdiction récente de Forsen sur la plate-forme (une interdiction d’ouvrir par erreur une image en streaming, puis de supprimer immédiatement la VOD) jette un peu de suspicion à l’égard de cette déclaration.

La définition de Twitch du streamer parfait: pic.twitter.com/V9vDHyWP8c – adepte. (@adeptthebest) 16 décembre 2020

Cela peut également ennuyer quelques-uns des streamers à thème les plus adultes qui sont sur Twitch, qui se référent eux-mêmes comme « Turbo-vierges » ou « super-simps » est maintenant une infraction bannable avec peu de répit disponible pour les streamers.

Maintenant que ces trois mots spécifiques ont été, à toutes fins utiles, interdits, cela soulève une question entièrement différente: si Twitch interdit des mots spécifiques, les mots actuellement non interdits ne sont pas considérés comme objectivement « meilleurs » que « incel », «vierge» ou «simp»?

L’annonce semble provenir presque d’un lieu de désillusion sur le fonctionnement de la plate-forme, ce qui est noté comme tout à fait comparable pour l’entreprise. Il est également possible de faire fuir tout le monde de votre plate-forme vers l’un des très nombreux concurrents.