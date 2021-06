Battlefield 2042 Goes Near Future sur PS5 et PS4, sortie en octobre

Après des mois d’attente, la prochaine entrée de la franchise Battlefield a été divulguée dans son intégralité des heures avant la fin de la bande-annonce. Il s’appelle Battlefield 2042 et sera lancé sur PlayStation 5 et PS4 le 15 octobre 2021. Le jeu se dirige vers un avenir proche, l’année 2042 pour être précis. C’est si le titre ne l’a pas déjà donné. L’art clé pour le titre et les captures d’écran sont visibles ci-dessous.

La fuite provient de Reddit, avec les détails de partage de site qui ont été téléchargés sur le site Web Origin à l’avance. Une description de Battlefield 2042 est la suivante : « Les États-Unis et la Russie sont au bord de la guerre. Des guerres par procuration se sont déroulées pendant des décennies, générant des vétérans de combat expérimentés mais déplacés. Ces spécialistes utilisent leurs compétences pour façonner l’avenir, un avenir pour lequel il vaut la peine de se battre. «

Il comportera sept nouvelles cartes pouvant accueillir jusqu’à 128 joueurs, des « villes de Séoul aux déserts d’Égypte, chaque carte offre une expérience unique basée sur l’environnement naturel ». Un nouveau système de spécialiste vous permet de choisir parmi quatre classes différentes, chacune avec sa propre spécialité et son propre trait, tandis que les armes, les véhicules et les gadgets sont tous entièrement personnalisables. Vous pouvez même « invoquer un chien robotique conçu pour le combat, utiliser un grappin ou enfiler votre propre wingsuit ».

Il y aura une bêta ouverte, un Pass Année 1 avec Battle Pass et trois éditions au choix : Standard, Gold et Ultimate. Bien que les informations ne soient pas confirmées au moment de la rédaction, la fuite semble absolument légitime, avec des captures d’écran haute résolution et tout. Nous pensons qu’il est très sûr de dire que c’est la vraie affaire. Nous mettrons à jour cet article une fois la bande-annonce révélée plus tard dans la journée.

Que pensez-vous de toutes ces informations ? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.