Script pour "roi Lion"-Prequel ravit le réalisateur Jenkins

Il y a une mise à jour sur la préquelle « Lion King » prévue par Barry Jenkins. Le réalisateur parle à sa collègue Chloé Zhao (« The Eternals ») de la façon dont il a obtenu son emploi chez Disney – et de la façon dont le scénario se déroule actuellement.

Parce qu’au départ, Barry Jenkins (« Moonlight ») était très sceptique. « Qui suis-je pour faire un film ‘Le Roi Lion’? Pas une suite, mais un film! » Mais à la fin, le scénario l’a convaincu. «Au fil de ma lecture, la pensée« Un cinéaste comme vous ne fait pas de tels films »disparaissait de plus en plus», explique Jenkins dans un dialogue via Variety.

Soutien du caméraman

En fin de compte, c’est son directeur de la photographie James Laxton qui a donné à Barry Jenkins le dernier coup de pouce dans la bonne direction: « James a dit: ‘Vous savez quoi? Il y a quelque chose d’incroyablement intéressant dans ce genre de cinéma que nous n’avons jamais fait et qui En général, ils n’en ont pas encore fait beaucoup. »Puis Barry Jenkins est allé voir les responsables et leur a dit qu’il allait faire le film« Le Roi Lion ».

Jenkins inspiré par Zhao

Et quand il a appris que Disney avait embauché sa collègue Chloé Zhao pour le blockbuster Marvel « The Eternals » après son succès avec le film indépendant « The Rider » (2017), il s’est dit: « Si elle fait ça peut, je peux le faire aussi! «

Reste à savoir si nous partagerons l’enthousiasme pour l’histoire de la préquelle du « Roi Lion ». Jusqu’à présent, il n’y a aucune information sur le moment où la production commencera réellement.