TV: Tableau des tailles en pouces – toutes les dimensions importantes en un coup d’œil

Avec une table de taille en pouces, vous pouvez trouver la meilleure taille de téléviseur pour vous. Nous avons fait deux tableaux à la fois. L’un des tableaux montre les dimensions des téléviseurs en fonction des tailles en pouces afin qu’ils s’adaptent à l’emplacement souhaité dans l’appartement. Et il y a un tableau pour vous aider à déterminer la bonne taille de téléviseur pour le pas de siège souhaité.

Ces dimensions de téléviseur signifient les spécifications en pouces

Les téléviseurs sont divisés en fonction de la taille en pouces de leurs diagonales d’affichage – les téléviseurs, par exemple, mesurent 55 « ou 65 ». Si l’on sait qu’un téléviseur mesure 65 pouces, alors presque personne ne connaît immédiatement les dimensions. De nombreuses parties intéressées aimeraient pouvoir évaluer à l’avance si le téléviseur s’intègre bien dans leur meuble TV et quelle est sa taille par rapport aux meubles du salon. Vous pouvez vous en faire une idée approximative avec ce tableau. Elle informe sur le Dimensions des écrans de télévision – Les cadres et supports des appareils sont ajoutés, mais diffèrent selon le modèle et peuvent donc nécessiter un regard sur les informations du fabricant.

Taille du téléviseur Dimensions (affichage uniquement, largeur x hauteur) 32 73 x 44 centimètres 40 90 x 51 cm 43 97 x 57 cm 49 111 x 64 centimètres 50 112 x 65 centimètres 55 124 x 73 centimètres 65 145 x 90 centimètres 75 168 x 96 centimètres

Tableau des tailles en pouces: le pas de siège correct lorsque vous regardez la télévision

Si la distance par rapport à l’appareil est plus grande, le téléviseur peut également être plus grand.

Les programmes télévisés sont généralement diffusés en résolution HD ou Full-H. HD signifie une résolution de 1280 x 720 pixels, avec Full HD, c’est 1,920 x 1080 pixels. L’espacement recommandé entre les sièges pour la résolution HD est calculé comme suit: Diagonale de l’écran x 2,5. Il faut dire que c’est un orientation approximative actes. L’espacement des sièges qui vous semble confortable est également une question subjective. Dans tous les cas, vous trouverez ici l’espacement recommandé entre les sièges pour les téléviseurs HD pour les tailles d’appareils courantes.

Taille du téléviseur Espacement recommandé entre les sièges pour une résolution HD 32 2,00 mètres 40 2,50 mètres 43 2,70 mètres 49 3.00 mètres 50 3,20 mètres 55 3,50 mètres 65 4,10 mètres 75 4,70 mètres

Tableau des tailles en pouces: le pas de siège correct pour le contenu 4K

En raison de la netteté accrue, les téléviseurs 4K peuvent être plus grands que les téléviseurs Full HD à la même distance.

Les fournisseurs de streaming comme Netflix et Amazon Video proposent de plus en plus de séries et de films Résolution 4K à. Il existe également de plus en plus de jeux vidéo en ultra haute résolution, par exemple pour les consoles Xbox Series X et PS5. Grâce à la résolution nettement plus élevée de 3840 x 2160 pixels, vous pouvez vous rapprocher des appareils ou acheter un téléviseur plus grand. L’espacement recommandé entre les sièges est calculé avec une résolution 4K comme suit: diagonale de l’écran x 1,5. Vous trouverez ici l’espacement recommandé entre les sièges pour le contenu 4K pour les différentes tailles de téléviseurs.

Taille du téléviseur Espacement recommandé entre les sièges pour une résolution 4K 32 1,20 mètres 40 1,50 mètre 43 1,60 mètres 49 1,80 mètres 50 1,90 mètres 55 2,10 mètres 65 2,50 mètres 75 2,80 mètres

