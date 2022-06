Chris Daughtry parle de la « culpabilité » qu’il a ressentie après la mort de sa fille

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez présentez un risque de suicide, veuillez appeler le Ligne de vie nationale américaine pour la prévention du suicide au 800-273-8255, textez HOME au 741741, ou allez à SpeakingOfSuicide.com/ressources pour des ressources supplémentaires.

Après deux pertes tragiques, Chris Daughtry est sur le chemin déchirant de reconstituer les morceaux brisés de sa vie.

Près de huit mois après avoir perdu sa mère d’un cancer et une semaine plus tard, sa belle-fille Hannah Prince s’est suicidée, le chanteur admet que la culpabilité a fait partie de son chagrin. Lors d’une apparition jeudi sur « The Kelly Clarkson Show », Daughtry a évoqué la douleur qu’il a endurée.

« C’était juste avant la tournée que j’ai perdu ma mère à cause d’un cancer. Et puis une semaine plus tard, exactement une semaine plus tard, j’ai perdu ma fille par suicide », a-t-il expliqué lors de sa comparution. « J’ai traité les deux différemment, j’ai traité les deux pertes de manière très différente… le dénominateur commun aux deux est la culpabilité. Le ‘J’aurais aimé dire ça. J’aurais aimé faire ça. J’aurais aimé appeler plus’… Ces moments de culpabilité sont les plus durs parce que vous ne pouvez rien y faire. Il y aura toujours des rappels de ce que vous auriez pu faire ou quoi que ce soit, et j’ai tendance à beaucoup m’en vouloir.

Daughtry a ensuite partagé avec Clarkson que lui et sa famille avaient honoré le souhait de sa belle-fille d’avoir un enterrement naturel, ce qui permet à un corps d’être décomposé et recyclé naturellement dans la terre.

« Nous avions tous des pelles », a-t-il expliqué, ajoutant que ses autres enfants avaient également participé à l’enterrement. « C’était une (expérience) magique très lourde, c’est difficile à expliquer, mais les voir traiter cela… c’est incroyable. »

« Tout le monde était impliqué. Et c’était très apaisant.

Dans une déclaration publiée à AUJOURD’HUI en janvier, Daughtry a partagé la nouvelle de ses pertes. Selon le communiqué, la jeune femme de 25 ans s’est suicidée en novembre 2021 et était sous l’influence de stupéfiants au moment de sa mort.

Daughtry a perdu sa belle-fille Hannah Price (photo) l’année dernière en novembre. Avec l’aimable autorisation de Chris et Deanna Daughtry

«Dès son plus jeune âge, Hannah a lutté contre la maladie mentale et a fait des allers-retours dans des centres de thérapie et de traitement. En vieillissant, Hannah a eu du mal à trouver sa place et a commencé à consommer de la drogue et s’est souvent retrouvée dans des relations abusives », expliquait le communiqué à l’époque. « Quelques mois seulement après avoir perdu son père biologique par suicide, Hannah a été victime d’un crime et a reçu une balle dans la tête. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour la soutenir et lui apporter l’aide dont elle avait besoin pour se remettre de ces tragédies et remettre sa vie sur les rails.

Dans une déclaration séparée partagée sur sa page Instagram, le chanteur a partagé qu’en plus de la mort soudaine de sa fille, il pleurait également la perte de sa mère.

« Je traite toujours les dernières 24 heures. Je suis absolument dévasté et le cœur brisé », a-t-il écrit dans le post. « Je viens tout juste de perdre ma mère à cause d’un cancer, mais j’ai eu la chance de dire au revoir, et je le traitais en privé. Nous n’avons jamais pu dire au revoir à notre précieuse Hannah, et c’est un autre énorme succès pour notre famille.

En plus de parler de chagrin, Daughtry a également parlé de la récente liberté que son art lui a offerte ces derniers mois. S’adressant à Clarkson, Daughtry a parlé de son dernier album, « Dearly Beloved », qu’il a auto-publié.

« (C’est) un cadeau très libérateur de n’avoir la voix de personne d’autre que la vôtre et votre cercle restreint de producteurs et d’écrivains avec lesquels vous travaillez », a-t-il expliqué. « Je ne chassais rien. Je n’essayais pas d’écrire une chanson pour la radio ou ceci ou cela, c’était juste « écrivons » et c’était une expérience tellement gratifiante. Et (je suis) le plus fier de ce disque.