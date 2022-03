Le film Kraven the Hunter de Sony recrute Alessandro Nivola comme son méchant

Kraven le chasseur fait la une des journaux depuis plusieurs mois alors que le film Villain-Verse de Sony continue de croître. Dans un récent rapport de Deadline, Alessandro Nivola a été choisi comme le « méchant » qui affrontera Kraven le chasseur. Nivola a attiré beaucoup d’attention lorsqu’il a endossé le rôle de Dickie Moltisanti dans l’année dernière Les Sopranos film préquelle Les nombreux saints de Newark.

Plus tard cette année, il joue dans un film sans titre de David O. Russell qui comprend Christian Bale, Margot Robbie, Robert DeNiro, Rami Malek et Anya Taylor Joy parmi une foule d’autres. Il joue également aux côtés d’Alison Brie dans la comédie de Jeff Baena Fais-moi tourner qui devrait faire ses débuts au SXSW le 12 mars. Il vient de terminer le tournage de la photo du 20ème siècle Étrangleur de Boston en face de Keira Knightly, et maintenant il a trouvé son chemin dans le domaine de la bande dessinée.

Qui jouera Alessandro Nivola dans Kraven the Hunter ?







Comme la plupart des films de nos jours, Sony garde les détails de ce film assez serrés. Il n’est donc pas possible de savoir quel méchant l’acteur doit jouer, car cela n’a pas encore été annoncé. Nivola rejoint une liste de stars annoncée précédemment : Aaron Taylor-Johnson jouera le personnage principal, tandis que Fred Hechinger est le frère de Kraven et le maître du déguisement Chameleon. West Side StoryAriana DeBose, star de l’évasion, jouera le rôle de la prêtresse vaudou Calypso, qui est également l’amante et la partenaire de Kraven. Le film à succès a également le lauréat de l’Oscar Russell Crowe, mais dans un rôle non divulgué.

Kraven a eu sa juste part de batailles avec Spider-Man, Daredevil, Deadpool et même Venom. Cependant, ces rôles ont déjà des acteurs qui leur sont attachés, donc cela pourrait être un nouveau personnage pour le film ou quelqu’un qui ne nous a pas encore été présenté sur le film. Nous savons que les films changent souvent des éléments du matériel source, cela étant le cas, cela pourrait être quelqu’un qui est membre des Sinister Six. Kraven est très familier avec ce groupe de méchants et a fait équipe avec eux à plusieurs reprises, peut-être que le film changera ce lien commun.

Avec une date de sortie prévue pour début 2023, l’histoire suit le personnage principal qui est surtout connu comme l’un des principaux antagonistes de Spider-Man et s’attache toujours à prouver qu’il est le meilleur chasseur du monde. Bien que Kraven n’a pas été présenté dans les précédents Homme araignée de nombreux fans pensent que le film sera une histoire d’origine avec Kraven dépeint comme un anti-héros, tout comme Eddie Brock était dans Venin. Ainsi que Morbius, qui sortira sur grand écran le 1er avril 2022. So continue de se concentrer sur la construction de son propre univers avec plusieurs personnages qui ont tous un lien avec Spider-Man.

Avec le succès retentissant de Spider-Man : Pas de retour à la maison, il est clair que Sony pense suivre cela et surfer sur la vague des superproductions avec ces personnages uniques. Pour savoir qui jouera Nivola, nous devrons peut-être utiliser notre sens de l’araignée ou simplement attendre que Sony fasse l’annonce.





