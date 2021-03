La taille du fichier PS5 de Resident Evil Village est censée fuir, et elle est petite

Une chose que nous avons remarquée au cours des dernières semaines est que, mis à part des franchises comme Call of Duty et NBA 2K, la taille des fichiers PlayStation 5 diminue. Il y a un nouveau correctif Watch Dogs Legion, par exemple, qui va jusqu’à 19 Go sur les plates-formes Xbox – mais ce n’est qu’un chatouillement de plus de 2 Go sur la console de nouvelle génération de Sony. Et il semble que Resident Evil Village pourrait être la prochaine version majeure à avoir une empreinte plus petite que prévu, car elle ne pèsera supposément que 27,325 Go – au moins avant tout correctif.

Le chiffre est une gracieuseté de Twitter Compte Taille du jeu PlayStation, qui explore les serveurs de Sony pour les données de correctifs et les préchargements. Comme indiqué, le chiffre ci-dessus pourrait augmenter à l’approche du lancement une fois que les mises à jour inévitables du premier jour sont appliquées, mais c’est une taille de fichier très gérable si elle s’avère exacte. Il convient de noter que l’installation Xbox pèsera plus de 50 Go, donc elle occupe presque la moitié de l’espace sur PS5.

L’une des choses que le géant japonais a promis avant la sortie est que, malgré une augmentation de la fidélité visuelle, le SSD ultra-rapide du système devrait permettre des installations plus petites. Évidemment, avec seulement 825 Go disponibles, c’est vraiment une nécessité – mais c’est aussi une bonne nouvelle pour les personnes avec des limites de bande passante ou des vitesses Internet plus lentes, car il est beaucoup plus gérable de télécharger des fichiers de cette taille. Nous vérifierons avec Capcom pour nous assurer que le numéro est exact, et nous mettrons à jour si nous en apprenons plus.