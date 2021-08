Tom Cruise a demandé à Val Kilmer d’être inclus dans la suite de Top Gun

Bruckheimer a déclaré que c’était « très émouvant » lorsque Cruise et Kilmer se sont réunis sur le tournage du film et a promis que le public serait tout aussi submergé par l’émotion lorsqu’il verrait le couple à l’écran.

Le meilleur et le plus expressif a ensuite été sélectionné pour Kilmer, et il pourra l’améliorer davantage au fur et à mesure qu’il l’utilisera, en ajustant des paramètres tels que le rythme et la hauteur pour adapter sa livraison.