La bande-annonce étendue de Final Fantasy VII Remake Intergrade décompose les améliorations PS5

Envie de voir la prochaine date de sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade le 10 juin? Vous pouvez passer le temps avec une bande-annonce étendue téléchargée par Square Enix pendant la nuit. Cela compile une partie des images que nous avons initialement vues lors de la présentation State of Play de Sony plus tôt dans l’année, mais cela vaut la peine de regarder une deuxième fois si vous bâillonnez pour avoir un avant-goût des améliorations visuelles et du nouveau module complémentaire Episode Yuffie.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, le jeu proposera une mise à niveau gratuite de PS4 vers PS5 – à l’exclusion de la version PS Plus – et vous pourrez acheter la nouvelle extension individuellement si vous le souhaitez. Les données de sauvegarde seront également transférées, donc si vous n’avez toujours pas terminé la campagne, vous n’aurez pas de meilleure excuse. Que pensez-vous des améliorations présentées? Limite Brisez la section des commentaires ci-dessous.