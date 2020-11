Trois choses que vous devez faire pour rendre votre WhatsApp plus sûr

Au fil du temps, la plateforme de messagerie instantanée Whatsapp est devenue l’une des destinations virtuelles les plus ciblées pour les tentatives d’escroquerie en ligne: avec plus de 2 milliards d’utilisateurs gagnés au fil des ans, l’application représente en fait un énorme piscine pour les escroqueries potentielles, c’est pourquoi il est important de savoir comment rester préparé mieux contre ces éventualités.

L’une des escroqueries les plus courantes sur WhatsApp est la arnaque au code, dans lequel les auteurs tentent de voler les comptes des victimes. Pour vous défendre de manière préventive et infaillible contre cela et d’autres tentatives de voler votre compte, il existe un moyen très simple: activer la vérification en deux étapes dans l’application. L’option se trouve dans les paramètres du compte WhatsApp et – une fois activée – met toute personne qui tente d’accéder au compte protégé devant deux demandes de reconnaissance: le premier est le code à 6 chiffres envoyé par WhatsApp via SMS au propriétaire Compte; le second est un autre code de même longueur choisi par le propriétaire lors de l’activation de la fonctionnalité. De cette façon, même si les escrocs devaient obtenir en quelque sorte le code d’activation SMS, ils se retrouveraient toujours sans une partie de la clé d’accès. La seule exigence pour que l’authentification à deux facteurs ne se transforme pas en problème ou se révèle inutile est de concevoir un code pas trop facile à deviner et surtout ne l’oublie pas.

Ces derniers mois, des rapports de bogues internes ont permis aux pirates de prendre le contrôle de certaines fonctions téléphone simplement en envoyant des images ou des vidéos malformées contenant du code malveillant au destinataire. De telles attaques sont très difficiles à réaliser sans que les développeurs d’applications ne remarquent la faille, c’est pourquoi elles sont généralement liées à des groupes de piratage bien financés ciblant des personnes de haut niveau. Pour la plupart des gens, il suffit de garder l’application à jour pour se protéger de cette menace, mais ceux qui veulent une couche de protection supplémentaire peuvent désactiver l’option qui télécharge et enregistre automatiquement toutes les photos et vidéos envoyées par les contacts via l’application.

Enfin, une précaution qui peut vous éviter les escroqueries potentielles et les ralentissements ennuyeux ou les blocages d’applications: désactiver l’option qui permet à n’importe qui d’ajouter son numéro à un nouveau groupe. L’entrée se trouve dans la section Confidentialité des paramètres WhatsApp et vous permet de limiter cette activité uniquement aux contacts déjà présents dans le carnet d’adresses: vous évitez ainsi d’être soudainement entraîné dans des groupes d’étrangers, où le spam peut circuler, les tentatives d’escroquerie et les messages susceptibles de verrouiller temporairement votre téléphone.