Miley Cyrus vend un vrai string doré dans le cadre de sa merch Plastic Hearts

Parfait, nous en prendrons 10.

Le septième album studio de Miley Cyrus Coeurs en plastique est enfin là et c’est vraiment tout. De «Midnight Sky» à «Prisoner», Miley est de retour à son meilleur, mais il y a une chanson à laquelle nous ne pouvons pas arrêter de penser… «Golden G String».

C’est le douzième morceau de l’album de Miley et l’inspiration derrière sa nouvelle merch. Oui, Miley vend en fait des g-strings en or.

Les g-strings dorés sont disponibles sur son site Internet (mileyspace.com) et sont en tissu stretch métallisé incrusté de clous en strass. Il est disponible en deux tailles – SM ou ML – et se vend 30 €. Si vous n’êtes pas encore tout à fait prêt à faire vibrer le string doré, Miley vend également un t-shirt de plage avec un corps en bikini peint sur la chemise (string doré et tout …) qui se vend pour 50 €.

LIRE LA SUITE: Toutes les paroles de Miley Cyrus Plastic Hearts sur Liam Hemsworth



Miley Cyrus vend un vrai string doré. Photo: Miley Cyrus via YouTube, https://mileycyrus.com/

« Golden G String » a en fait été écrit en 2017 ou 2018 et, étonnamment, cela n’a rien à voir avec les sous-vêtements. Apparemment, cela « reflète Donald Trump en tant que président et les hommes détiennent toutes les cartes ».

S’adressant à Zane Lowe d’Apple Music 1 lundi (23 novembre), Miley a déclaré: « Cette chanson, qui parle également d’une sorte de croix que j’ai dû supporter, en quelque sorte, en disant: ‘Je ressens tout ce que je ‘ai fait a juste été pour toutes les opinions et je suppose que les gens sont offensés et toute cette merde.

« Mais c’est comme si notre président attrapait les femmes par le, et que vous êtes en colère contre moi. Je suis une pop star. Je suis censé faire ces choses. Je suis censé faire des choses qui vous mettent parfois mal à l’aise ou C’est un peu mon travail, c’est du divertissement. Je ne veux pas de ça chez un leader. Je me considère comme un leader, mais je dirais que c’est en fait la création du pays dans lequel nous allons vivre. veux un artiste.

« Je n’ai aucune envie d’être président parce que je n’ai qu’une envie de créer de l’art et d’être artiste. Et je veux faire ce que je fais. Et je pense qu’il y a une idée sur laquelle je me suis concentrée sur la maîtrise, de trouver la chose que vous aimez et devenir le meilleur dans ce domaine. Vous ne pouvez pas être tout. »

Voici les paroles de ‘Golden G String’.

Je me suis réveillé à Montecito

Je pensais à ma vie

Et les questions ont fait plus de questions

Starin ‘dehors dans la nuit

Oui, j’ai porté le string doré

Mets ma main dans l’enfer

J’ai tout fait pour que tu m’aimes et que tu te sentes vivante

Oh, c’est juste le monde dans lequel nous vivons

Les vieux garçons détiennent toutes les cartes et ils ne jouent pas au gin

Vous osez m’appeler fou, avez-vous regardé autour de cet endroit?

Je devrais m’en aller

Oh, je devrais m’en aller

Mais je pense que je vais rester

Il y a des couches dans ce corps

Sexe primordial et honte primitive

Ils m’ont dit que je devrais le couvrir

Alors je suis allé dans l’autre sens

J’essayais de posséder mon pouvoir

J’essaye toujours de le résoudre

Et au moins ça donne au papier quelque chose sur lequel ils peuvent écrire

Et oh, c’est juste le monde dans lequel nous vivons

Les vieux garçons détiennent toutes les cartes et ils ne jouent pas au gin

Et vous osez m’appeler fou, avez-vous regardé autour de cet endroit?

Je devrais m’en aller

Oh, je devrais m’en aller

Mais je pense que je vais rester

Alors le fou est dans la grande chaise

Et son cœur est une voûte de fer

Il dit « Si tu ne peux pas joindre les deux bouts, chérie, ça doit être de ta faute »

Nous nous concentrons tous sur les gagnants

Et être aveuglé par leur éclat

Peut-être que prendre soin l’un de l’autre est juste trop 1969

Mais oh, c’est juste le monde dans lequel nous vivons

Les vieux garçons détiennent toutes les cartes et ils ne jouent pas au gin

Et vous osez m’appeler fou, avez-vous regardé autour de cet endroit?

Je devrais m’en aller

Oh, je devrais m’en aller

Mais je pense que je vais rester

Et je pense que je vais rester, ouais

J’ai trop à perdre

Alors je pense que je vais rester

Je ne peux pas m’en aller

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂