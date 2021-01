The Good Doctor: Asher Wolk, le personnage inspiré de la famille juive orthodoxe de David Shore

Pour la quatrième saison de « Le bon docteur« Le scénariste / producteur David Shore a décidé d’inclure de nouveaux personnages, dont le Dr Asher Wolk (Noah Galvin), un médecin débutant qui a grandi dans un environnement orthodoxe Haredi mais ne croit plus en Dieu. Pour écrire l’histoire de cet aspirant résident, le showrunner s’est inspiré de ses nièces et neveux, les enfants de ses frères rabbin orthodoxes.

«Nous voulions amener des médecins débutants chez le Dr Murphy, des personnages moins expérimentés que lui, des personnes qu’il peut servir de guide», a déclaré Shore lors d’un entretien téléphonique avec la Jewish Telegraphic Agency, a rapporté le Sun Sentinel. « NOUS [los productores] nous avons passé beaucoup de temps à parler de différents personnages ».

Les deux frères de Shore sont des rabbins orthodoxes affiliés à la Yeshiva Aish Hatorah, basée à Jérusalem, mais certains de ses fils ne sont plus religieux, il a donc été inspiré par eux pour créer certains aspects de Wolk.

Asher Wolk a perdu son premier patient dans la saison 4 de « The Good Doctor » (Photo: ABC)

«J’ai toujours été fasciné par la religion et le manque de religion. Certains des fils [de mis hermanos] Ils ne sont plus religieux et je suis fasciné par leurs expériences. Je pense que c’est très intéressant qu’ils aient grandi dans un monde et en aient choisi un autre », a déclaré le producteur de 61 ans.

Il a également précisé que le nouveau caractère de « Le bon docteur»Ne représente pas ses neveux. «J’aime toutes mes nièces et neveux. [Wolk] il ne les représente pas, mais s’en est inspiré ». En outre, il a noté: «Ce personnage a des traits avec lesquels je suis plus familier que d’autres dans la salle d’écriture. Je ressens donc davantage un sentiment de responsabilité et d’affinité. «

DAVID SHORE ET SA FAMILLE

Dans l’entretien susmentionné David Shore Il a raconté quelques détails sur sa famille et comment malgré tout ils l’ont soutenu pour commencer sa carrière dans le monde de la télévision. Il a grandi dans un foyer juif à London, dans la province canadienne de l’Ontario, est diplômé d’une faculté de droit et a passé six ans à travailler dans une petite entreprise de Toronto.

Shaun a accompagné Asher alors qu’il déplorait la mort de son patient (Photo: ABC)



Cependant, en 1988, elle s’installe à Los Angeles pour poursuivre sa vocation à la télévision avec le soutien de ses parents. «Ils vous ont dit qu’ils étaient simplement favorables, mais au fond, ils étaient nerveux. Je suis sûr que beaucoup de gens pensaient qu’il était fou », dit-il.

«La loi est un travail à plein temps et je n’ai pas été assez discipliné pour rentrer chez moi. [de un día en una oficina de abogados] et essayez d’écrire. En regardant ma vie, mon analyse est que je savais que c’était une décision folle. Mais je pensais que si j’échouais, ce ne serait pas la fin du monde. J’ai toujours mon diplôme en droit. Je n’ai brûlé aucun pont quand je suis parti », a-t-il ajouté.

Environ deux ans plus tard, Shore a fait ses débuts en écriture dans une émission intitulée « Plein sud« , Suivi de la série à succès »Maison MD » et « Le bon docteur».