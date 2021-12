« Cobra Kai » 4: qui a remporté le tournoi de karaté All Valley

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Alors que Daniel et Johnny rejoignent leurs dojos pour battre Kreese et l’amener à Cobra Kai disparaît, John recherche son ancien partenaire pour assurer sa victoire au prochain tournoi de karaté All Valley. Cependant, aucune des deux équipes n’atteint ce qu’elle espérait.

Bien que Lawrence (William Zabka) apprenne des stratégies défensives et que LaRusso (Ralph Macchio) s’entraîne à attaquer, et même ses élèves apprennent à voir les avantages des deux styles de karaté, la rivalité des deux sensei met fin à la fragile alliance.

Pendant ce temps, Kreese et Silver deviennent plus forts alors que Terry s’assure qu’il ne commet pas les erreurs du passé et utilise son argent pour mettre en place le dojo et attirer plus d’étudiants. Cependant, comme la quatrième saison de «Cobra Kai« Les grands amis ont aussi des différences. Alors qui remporte la victoire ?

Terry Silver et John Kreese ont eu quelques différences dans la quatrième saison de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

QUI A GAGNÉ LE TOURNOI DE KARATE DANS « COBRA KAI » 4 ?

Dans l’avant-dernier épisode de la quatrième saison de « Cobra Kai”, Le tournoi annuel commence et plusieurs dojos s’affrontent pour être les champions et régler des comptes personnels. Cette édition de la compétition a de nouvelles règles : elle sépare non seulement les hommes et les femmes, elle comprend également un test de compétences, et chaque catégorie accumule des points qui détermineront le grand champion.

Malgré les efforts des étudiants Eagle Fang Karaté, la majorité est hors de la compétition et seul Miguel se qualifie pour les demi-finales, où il affronte Hawk. Une douleur dans le dos laisse Miguel hors du tournoi et Eli Moskowitz se qualifie pour la finale, où il affronte Robby.

Après un match nul, leur combat se définit par la mort subite, et bien qu’ils connaissent tous les deux les deux styles de karaté, Hawk devient le vainqueur grâce à Daniel lui permettant d’utiliser ce qu’il a appris avec Johnny. De plus, Robby est un peu distrayant en ne voulant pas être un mauvais exemple pour Kenny.

Après la victoire de Hawk, LaRusso accepte qu’il a besoin de l’aide de Lawrence pour gagner et une véritable alliance est finalement forgée entre les anciens rivaux, alors les deux guident Sam dans son combat contre Tory, mais cela ne suffit pas pour obtenir le championnat.

En raison des points de compétence, Cobra Kai devient le dojo gagnant, mais comme Tory l’a confirmé, ils ont réussi à tricher, car Terry a payé l’un des juges pour favoriser son dojo. Mais ce n’était pas la seule pièce de Silver. Pour se débarrasser de Kreese, il a persuadé Manta Ray de le signaler pour son attaque.

De son côté, Daniel n’envisage pas de frayer la voie à Cobra KaiDonc il reçoit aussi des renforts, c’est Chozen Toguchi (Yuji Okumoto), ça veut dire qu’il va enseigner à ses élèves la technique secrète de Miyagi ?