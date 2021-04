May vient avec tout sur Netflix! La plateforme de streaming prépare de grandes premières pour le mois prochain. De nouvelles saisons très attendues comme Lucifer, Outlander et Selena: The Series, des productions totalement nouvelles comme L’héritage de Jupiter et les sorties de plusieurs épisodes de l’événement de Luis Miguel. La liste est complétée par d’autres titres importants que vous ne pouvez pas manquer. Révise le!

Toutes les premières de la série que Netflix aura en mai 2021

Sous le pont: Saison 4 (1/5/2021)

Sur le chemin des îles Vierges britanniques, l’équipage de pont accueille un groupe de passagers exigeants et riches, des galants aux médiums en passant par un caniche gâté.

Under Cover est une émission originale de Bravo (Netflix)



Sous le pont: Saison 3 (1/5/2021)

À bord du luxueux yacht Eros, les nouveaux membres rejoignent l’équipage et se préparent pour une autre saison avec de grands défis qui agitent les eaux.

Selena: La série – Partie 2 (04/05/2021)

Alors qu’elle approche du sommet de sa carrière, Selena se concentre sur la réalisation de rêves au-delà de la musique, passer du temps avec sa famille et être fidèle à elle-même.







L’héritage de Jupiter (07/05/2021)

Ils sont la première génération de super-héros. Mais lorsqu’ils doivent céder la responsabilité à leurs enfants, les règles ne sont plus les mêmes et les choses se crispent.







La nouvelle fille: Saison 2 (07/05/2021)

Dans cette nouvelle saison, Nanno est de retour pour distribuer le karma parmi les étudiants et les professeurs de différentes écoles. Mais cette fois, elle ne sera pas seule.

The New Girl, le hit qui vient de Thaïlande (Netflix)



Le type audacieux (5/8/2021)

Trois milléniaux qui travaillent dans un magazine féminin se débattent avec leur carrière, leurs histoires d’amour, leurs amitiés et leur vie à New York tout en essayant de découvrir leur propre identité.

Les 4 saisons du Freeform The Bold Type original arrivent sur Netflix (Netflix)



The Bold Type: Saison 2 (5/8/2021)

Alors que le paysage médiatique change, Jane explore un nouveau domaine en tant que journaliste, Kat fait face à des conflits d’identité et Sutton prend des mesures importantes dans sa carrière.

The Bold Type: Saison 3 (5/8/2021)

Cette saison, Jane, Kat et Sutton sont occupés à relever de nouveaux défis dans le travail, l’amour et la vie elle-même.

The Bold Type: Saison 4 (5/8/2021)

Le magazine subit de nombreux changements et ces amis sont plongés dans de nouvelles situations qui mettent leurs relations et leurs objectifs personnels à l’épreuve.

Outlander: Saison 5 (5/11/2021)

La révolution des treize colonies est imminente et Jamie doit prendre parti. En revanche, Claire innove en médecine, et Brianna fait face à une révélation alarmante.

La série Starz fera la première de sa saison 5 sur Netflix



La famille Upshaw (12/05/2021)

Une famille noire de la classe ouvrière de l’Indiana aspire à une vie meilleure et à un foyer heureux en traitant les problèmes quotidiens avec beaucoup d’humour.

Amour (invités spéciaux: mariage et divorce) (13/05/2021)

Tout se désagrège pour trois femmes avec des carrières radiophoniques réussies et des mariages qui, bien qu’ils semblent parfaits, sont semés de problèmes, d’anxiété et de déception.

Nouvelle série télévisée sud-coréenne à venir sur Netflix (Netflix)



Amour, mort et robots: Volume 2 (14/05/2021)

Cette série d’anthologies primée aux Emmy est de retour avec de nouvelles histoires provocantes allant des aventures sur des planètes lointaines aux rencontres bizarres près de chez soi.







Ce que j’ai vu: Saison 3 (14/05/2021)

Un manoir terrifiant. Une mélodie envoûtante. Un chat démoniaque. Lorsque de vraies personnes partagent leurs histoires d’horreur, la chose la plus effrayante est la vérité.

Haunted vient avec des histoires plus terrifiantes sur Netflix (Netflix)



Luis Miguel, la série: Saison 2 (tous les dimanches)

1992: Luis Miguel, abattu par la mort de son père, continue désespérément de retrouver sa mère. Sa carrière fulgurante ne semble pas avoir de fin, mais à la moindre tentative de donner la priorité à sa vie personnelle, il sent que sa carrière en souffre et que l’ambition lui fait perdre le contrôle. 2005: Un accident spectaculaire oblige Luis Miguel à repenser des aspects de sa vie dont il n’avait jamais eu à s’inquiéter, et à se rendre compte qu’avoir permis à l’ennemi d’entrer dans la maison aura ses conséquences.







Les vraies femmes au foyer de New York: Saison 3 (15/05/2021)

Nouveaux visages! Sonja et Jennifer se joignent au défilé des engagements familiaux, des ambitions de carrière et des événements sociaux pour ces fabuleuses femmes au foyer à New York.

Les vraies femmes au foyer de New York: Saison 4 (15/05/2021)

Les ménagères de Big Apple sont de retour pour une autre saison, disant au revoir à la nouvelle maman, Bethenny Frankel, et bonjour à l’expert du spa, Cindy Barshop.

Qui a tué Sara?: Saison 2 (19/05/2021)

Pour se venger, Alex devra se plonger dans la sombre psyché de sa sœur et accepter le fait qu’il n’a jamais rencontré la vraie Sara.







Spécial: Saison 2 (20/05/2021)

Ryan, un peu plus éloigné de sa mère, continue d’explorer le monde seul, avec tous les hauts et les bas que la vie et l’amour impliquent.

D’autres histoires inspirantes arrivent sur la plateforme de streaming (Netflix)



Le voisin: Saison 2 (21/05/2021)

Juste au moment où Javi pense que sa place de super-héros de la Terre est déjà assurée, il doit faire face à une nouvelle concurrence et à des visites extraterrestres.







Aller au paradis (14/05/2021)

Un jeune homme atteint d’Asperger et son ancien oncle font un nettoyage traumatique: ils ordonnent la vie de ceux qui partent pour que leurs proches connaissent ces histoires inédites.

Un amour fou (à venir)

Cet homme et cette femme sont voisins, ils partagent un psychiatre et ils sont fatigués de se croiser les chemins. Mais, d’une manière ou d’une autre, la vie les rapproche.

La méthode Kominsky: Saison 3 (28/05/2021)

Alors qu’elle se prépare pour un autre chapitre, Sandy fait face à une lourde perte, à une obligation financière redoutable, à une réunion importante et à une énorme relance de carrière.







Lucifer: Saison 5 Partie 2 (28/05/2021)

Lucifer joue dans un retour tumultueux au pays des vivants dans l’espoir de réparer les choses avec Chloé. Une fois de plus, le diable colle sa queue.







Le mythe de Sisyphe (29/05/2021)

Un incident inexplicable conduit un ingénieur talentueux à découvrir de dangereux secrets du monde et à entreprendre un voyage avec une femme du futur.

Nouvelle série télévisée sud-coréenne (Netflix)



HALSTON (à venir)

Ewan McGregor joue dans cette mini-série qui révèle l’ascension et la chute du premier créateur de mode américain à devenir célèbre. De Ryan Murphy.

Ragnarök: Saison 2 (à venir)

Au milieu du chaos mystique et du désastre environnemental, Magne cherche de l’aide pour combattre des ennemis colossaux, tout en combattant son frère ingérable.