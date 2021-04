La pluie de météores Lyrid culmine jeudi matin – voici comment regarder

Envie de voir un spectacle spectaculaire dans le ciel? Réglez votre alarme avant l’aube jeudi matin.

La pluie de météores Lyrid, qui a fait une apparition tous les mois d’avril au cours des 2700 dernières années, devrait culminer dans les heures précédant l’aube le jeudi 22 avril et se poursuivre vendredi matin. Selon la NASA, la pluie de météores a parfois impressionné les skygazers avec jusqu’à 100 étoiles filantes par heure.

Voici ce que vous devez savoir pour savoir où regarder et quand regarder.

À quelle heure pouvez-vous voir la pluie de météores Lyrid?

Bien que la pluie de météores soit active chaque année du 16 au 25 avril environ, selon EarthSky.org, il y a quelques nuits à ne pas manquer. Cette année, les Lyrides devraient culminer le matin du jeudi 22 avril. Le meilleur moment pour regarder est lorsque le ciel est complètement sombre, entre le coucher de la lune et l’aube. Earthsky recommande de rechercher quand la lune se couchera dans votre région lors de la planification de votre sortie.

Où regarder

Le point rayonnant de la pluie de météores Lyrid est près de la constellation de la Lyre, qui a l’étoile brillante Vega à l’est. Cependant, vous n’avez pas besoin d’être un amateur d’astronomie pour repérer les étoiles filantes. La NASA recommande simplement de s’allonger à plat sur le dos, les pieds orientés vers l’est et regardant vers le haut.

Deborah Byrd, rédactrice en chef d’EarthSky, a déclaré AUJOURD’HUI: «Nous aimons dire que les pluies de météores sont comme la pêche. attraper quelque chose.

« Cela dit, les Lyrides produisent généralement 10 à 15 météores par heure à leur apogée. C’est un toutes les quelques minutes », dit-elle. « Mais les pluies de météores sont intrinsèquement imprévisibles et il n’y a aucune garantie. »

Qu’est-ce qui cause les Lyrides

Les météoroïdes, ou «roches spatiales», comme les décrit la NASA, produisent des étoiles filantes lorsqu’elles pénètrent dans l’atmosphère terrestre à grande vitesse et brûlent. Dans ce cas, la pluie de météores Lyrid est causée par des débris de la comète C / 1861 G1 Thatcher. La comète met 415 ans à orbiter autour du soleil, et la pluie se produit chaque année lorsque la Terre croise sa trajectoire orbitale, selon EarthSky.

La meilleure façon de regarder

Un équipement spécial n’est pas nécessaire pour voir la pluie de météores. La meilleure façon de regarder est de sortir et de trouver une zone du ciel sombre, ouverte et loin des lumières artificielles, selon la NASA. Vous pouvez vous installer sur une chaise de jardin ou vous allonger sur une couverture et regarder le ciel pour vous détendre et profiter du spectacle annuel.